聯華食品廠大火釀9死 南投1食品廠消防安檢不合格
2023/05/11 13:52
〔記者張協昇／南投報導〕聯華食品彰化廠發生大火，造成9死13傷慘劇，南投縣議員簡千翔、林儒暘等人，11日在議會定期會質詢時，關切縣內食品工廠公共安全問題，南投縣消防局長林聰吉答詢時指出，該局已針對縣內55家食品工廠加強消防安全檢查，其中有1家不合格，已要求限期改善，若未改善即依法開罰。
簡千翔指出，聯華食品彰化廠大火，燒出9條人命，規模如此大的廠商，都很難避免發生重大火災，更何況一般小工廠若防火不落實，就更難避免回祿之災，南投縣政府消防、建管等相關單位應引以為鑑，針對設有大型鍋爐的食品工廠加強稽查，確實督導公共安全，避免類似憾事發生。林儒暘也強調，縣內老舊民宅多，消防局除補助民眾裝設住宅火災警報器外，也應加強清查各行業消防逃生設施，並落實防火宣導工作。
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南投縣消防局長林聰吉表示，該局平時即針對設有大型鍋爐食品工廠進行列管，依規定大型食品工廠每年必須進行1次消防安全設備檢修申報，該局每3年也會稽查1次，在聯華食品彰化廠發生大火後，該局巳針對縣內55家食品工廠加強消防安全檢查，其中有1家不合格，已要求限期改善，屆時若未改善即依法開罰。