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    聯華食品廠大火釀9死 南投1食品廠消防安檢不合格

    聯華食品廠大火釀9死，南投縣消防局加強消防安檢。（圖由南投縣政府提供）

    聯華食品廠大火釀9死，南投縣消防局加強消防安檢。（圖由南投縣政府提供）

    2023/05/11 13:52

    〔記者張協昇／南投報導〕聯華食品彰化廠發生大火，造成9死13傷慘劇，南投縣議員簡千翔、林儒暘等人，11日在議會定期會質詢時，關切縣內食品工廠公共安全問題，南投縣消防局長林聰吉答詢時指出，該局已針對縣內55家食品工廠加強消防安全檢查，其中有1家不合格，已要求限期改善，若未改善即依法開罰。

    簡千翔指出，聯華食品彰化廠大火，燒出9條人命，規模如此大的廠商，都很難避免發生重大火災，更何況一般小工廠若防火不落實，就更難避免回祿之災，南投縣政府消防、建管等相關單位應引以為鑑，針對設有大型鍋爐的食品工廠加強稽查，確實督導公共安全，避免類似憾事發生。林儒暘也強調，縣內老舊民宅多，消防局除補助民眾裝設住宅火災警報器外，也應加強清查各行業消防逃生設施，並落實防火宣導工作。

    南投縣消防局長林聰吉表示，該局平時即針對設有大型鍋爐食品工廠進行列管，依規定大型食品工廠每年必須進行1次消防安全設備檢修申報，該局每3年也會稽查1次，在聯華食品彰化廠發生大火後，該局巳針對縣內55家食品工廠加強消防安全檢查，其中有1家不合格，已要求限期改善，屆時若未改善即依法開罰。

    聯華食品彰化廠大火釀9死，南投縣議員簡千翔要求消防局加強稽查縣內設有大型鍋爐的食品工廠。（記者張協昇攝）

    聯華食品彰化廠大火釀9死，南投縣議員簡千翔要求消防局加強稽查縣內設有大型鍋爐的食品工廠。（記者張協昇攝）

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