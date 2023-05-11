疑充電器未拔釀災 汐止招牌公司起火竄濃煙

招牌公司現場竄出大量黑煙。（記者吳昇儒翻攝）

2023/05/11 12:49

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日上午10時15分接獲民眾報案指出，汐止區康寧街有一間招牌公司冒出陣陣濃煙。消防局立刻派遣17車36人前往，並佈兩條水線進行搶救，20分鐘內將火勢撲滅，並連繫江姓老闆返回公司了解起火原因。江男指出，可能是出門時充電器忘了拔，才會引起火災。起火原因，已請火災調查人員進一步採證釐清。

據悉，江姓老闆於案發時外出工作，公司內並無人員留守，直到接獲通知，才趕回公司了解起火情形。

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新北市消防局共派出第六大隊社后、橫科分隊及特搜大隊秀峰分隊及第四大隊深坑分隊共17車36人前往救援。

消防隊員佈水線進入屋內搶救，初步確認無人員受困，將火勢撲滅後，發現起火點疑為沙發後方的充電座，燃燒面積約10平方公尺。

消防隊員初步研判，起火點與屋主敘述的地點相符，疑為充電器起火，但詳細起火原因仍待火災鑑識中心釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲，民眾應養成良好的電氣使用習慣，完成充電即應拔下插頭，避免安全防護裝置失效，導致過充而起火。而鋰電池進行充電時，考量會電池生熱，應避免置於易燃物旁或其上並盡可能避免夜間或無人時充電。

新北市消防局出動17車36人前往搶救。（記者吳昇儒翻攝）

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