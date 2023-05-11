曾遭朱雪璋斷腳筋 「深海閻王」王毓霖猥褻女童被判1年半

高等法院認定王毓霖說謊，依強制猥褻罪判1年6月。可上訴。（資料照）

2023/05/11 12:40

〔記者楊國文／台北報導〕曾與道場負責人朱雪璋相約比武，反遭設局斷腳筋的「深海閻王」王毓霖，前年4月擔任一所國小課後才藝課柔道班教練時，竟強拉國小女童，先將她放在自己雙腿上，再強吻其臉頰、嘴唇得逞，還不斷用手撫摸其臀部，恐嚇女童不得告訴別人，否則要打她，女童返家告訴母親，全案才曝光，過程被學校監視器拍下，王男否認強制猥褻，辯稱親女童是「半開玩笑」，高等法院認定王男說謊，今依強制猥褻罪判1年6月。可上訴。

朱雪璋被王毓霖指控藉比武之名，對他設局，糾眾到道場助陣，遭砍傷左小腿、左肩、背部、左腓長肌斷裂等傷勢，而對朱提告，曾鬧上媒體版面，朱後來被最高法院依重傷害未遂罪判刑6年定讞。

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判決指出，2021年4月9日傍晚，王毓霖上完柔道課程後，以整理教室為由將女童留下，並將她拉到自己身邊，還將她抱起放在雙腿上，女童想離開卻無法掙脫，接著被王強吻臉頰及嘴唇。

女童受到驚嚇，向王男表示：「我不喜歡這樣！」但王男仍不斷撫摸她的臀部，當晚女童回家後告知母親此事，並在父母陪同下報案。

王男到案後否認犯行，辯稱和女童親吻是「半開玩笑」，並表示當時和女童說「親老師一下」，女童竟真的親過來，確實有嘴對嘴親到，但只是和小朋友在玩，沒有強制猥褻之意。

不過，被害女童則指證歷歷向檢警表示，當時教練王毓霖要自己留下來幫忙整理教具，結果從後方偷摸自己的屁股，有大聲跟他說「不要這樣」、「我不喜歡這樣」，但一轉頭就被教練強吻，還被恐嚇不能告訴別人，不然就要打她。

一審依強猥褻罪判王男1年6月，上訴後，高等法院認定一審判決無誤，今仍判他1年6月徒刑。

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