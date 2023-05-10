費鴻泰兒費聿德罵女同學「婊子、垃圾」 被判拘役50日

費鴻泰之子費聿德，被控在群組中以「婊子」、「垃圾」辱罵不在群組內的呂姓女同學，士院今宣判拘役50日，得易科罰金；可上訴。（資料照）

2023/05/10 16:45

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨立委費鴻泰之子費聿德，前年在群組中以「婊子」、「垃圾」等語，辱罵不在群組內的呂姓高中女同學，被依妨害名譽罪嫌起訴。士林地院下午宣判，費聿德被判拘役50日，得易科罰金；可上訴。

檢方起訴指，2021年1月19日到4月18日間，費聿德涉嫌在朋友間成立的WhatsApp群組「我就是破麻」中，辱罵呂女，第一次是針對呂女的黃姓男友發言，回應稱：「你女朋友是婊子」，後來又指「他是婊子」、「我康橋同學大部分垃圾像你女友」。

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士院先前開庭，費聿德承認傳送文字，但否認辱罵呂女，且呂女不在群組內，他的文字也沒有特定對象，也是為了緩和群組的對話氣氛。

費的辯護人也指費聿德主觀上沒有犯意，縱使有傳送這些文字，但同學、學長平時就會在群組內抒發謾罵或嘲笑，何況黃男轉知時並未看清前後文，導致誤會。

辯護人進一步解釋，當下是黃男先傳送香蕉貼圖開黃腔，使費聿德感到被挑釁而正當防衛，後來黃男也傳送「以後不要開玩笑」，所以不能斷章取義，請求給予無罪判決。

公訴檢察官指出「婊子」、「垃圾」等文字，是刑法中公然侮辱的用語，黃男當時也只有呂女一名女友，可見費聿德的言詞確實指的是單一對象，請求依法判決。呂女告訴代理人則認為費無悔意，請求重判。

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