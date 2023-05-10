驚險！醉漢倒鐵軌警急拉走 不到1分鐘火車疾駛而過

警方到場時林男倒在鐵軌上大睡，在火車來前一刻將林男拉走。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/10 15:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕33歲林姓男子在工地下班後與友人留在工地內喝酒，醉得亂七八糟被林妻開車前往載回，行經新北市三峽區三鶯二橋下方，林男不受控亂扯方向盤，林妻只能暫停路邊，林男趁妻子沒注意，竟下車跑到鐵軌上睡覺，林妻也拉不動丈夫，只能報警求援，警方即刻趕抵將林男拉走，驚險的是，不到1分鐘火車就疾駛而過，林男險遭死神索命。

林男昨晚間下班後與工頭等一眾同事留在工地內吃飯喝酒，酒過三巡林男已意識不清並開始搗亂，林妻接獲工頭電話隨即開車來到工地載丈夫回家。林男上車依然繼續胡鬧，林妻開到三鶯二橋下時，林男還一度拉扯方向盤，這讓林妻沒辦法只能先暫停路邊，豈料車才停下，一個轉頭林男就溜下車，逕直往路邊鐵軌跑去。

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林妻下車找尋，發現丈夫倒在鐵軌上呼呼大睡，叫也叫不醒、拉也拉不動，林妻只好報警，三峽警分局鶯歌派出所獲報派遣員警胡傑森、劉呈樟趕抵，2員都是27歲年輕力壯的大男孩，趕緊連拖帶拉將林男拉走。

2員拉走林男時，他還說「耶穌沒有不讓我睡這邊！」話音剛落，1輛火車就疾駛過林男剛剛躺的鐵軌上，劉員這時則說「你剛剛沒離開就去見耶穌了，聽話啦！」並將林男帶回派出所保護管束。

三峽警分局長許城銘表示，林男行為已違反「鐵路法」57條「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。」最高可處5萬元罰鍰，若釀意外更將面臨刑責，民眾切勿拿自身及公眾安全開玩笑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

員警胡傑森、劉呈樟即時救援，否則大醉的林男就真的要去見「耶穌」。（記者徐聖倫翻攝）

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