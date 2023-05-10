為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驚險！醉漢倒鐵軌警急拉走 不到1分鐘火車疾駛而過

    警方到場時林男倒在鐵軌上大睡，在火車來前一刻將林男拉走。（記者徐聖倫翻攝）

    警方到場時林男倒在鐵軌上大睡，在火車來前一刻將林男拉走。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/05/10 15:40

    〔記者徐聖倫／新北報導〕33歲林姓男子在工地下班後與友人留在工地內喝酒，醉得亂七八糟被林妻開車前往載回，行經新北市三峽區三鶯二橋下方，林男不受控亂扯方向盤，林妻只能暫停路邊，林男趁妻子沒注意，竟下車跑到鐵軌上睡覺，林妻也拉不動丈夫，只能報警求援，警方即刻趕抵將林男拉走，驚險的是，不到1分鐘火車就疾駛而過，林男險遭死神索命。

    林男昨晚間下班後與工頭等一眾同事留在工地內吃飯喝酒，酒過三巡林男已意識不清並開始搗亂，林妻接獲工頭電話隨即開車來到工地載丈夫回家。林男上車依然繼續胡鬧，林妻開到三鶯二橋下時，林男還一度拉扯方向盤，這讓林妻沒辦法只能先暫停路邊，豈料車才停下，一個轉頭林男就溜下車，逕直往路邊鐵軌跑去。

    林妻下車找尋，發現丈夫倒在鐵軌上呼呼大睡，叫也叫不醒、拉也拉不動，林妻只好報警，三峽警分局鶯歌派出所獲報派遣員警胡傑森、劉呈樟趕抵，2員都是27歲年輕力壯的大男孩，趕緊連拖帶拉將林男拉走。

    2員拉走林男時，他還說「耶穌沒有不讓我睡這邊！」話音剛落，1輛火車就疾駛過林男剛剛躺的鐵軌上，劉員這時則說「你剛剛沒離開就去見耶穌了，聽話啦！」並將林男帶回派出所保護管束。

    三峽警分局長許城銘表示，林男行為已違反「鐵路法」57條「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所。」最高可處5萬元罰鍰，若釀意外更將面臨刑責，民眾切勿拿自身及公眾安全開玩笑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    員警胡傑森、劉呈樟即時救援，否則大醉的林男就真的要去見「耶穌」。（記者徐聖倫翻攝）

    員警胡傑森、劉呈樟即時救援，否則大醉的林男就真的要去見「耶穌」。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    吃霸王餐拍桌被帶回派出所還「撂英文」 醉漢酒醒被法辦
    2023/04/07 16:25

    吃霸王餐拍桌被帶回派出所還「撂英文」 醉漢酒醒被法辦
    不滿被嗆聲 持鐵管將醉漢打到截指判5年8月
    2023/02/28 08:27

    不滿被嗆聲 持鐵管將醉漢打到截指判5年8月

    親子宅也能兼具熟齡宅？機能是關鍵
    屏東醉漢龜速慢行 議員防車禍一路護送交給警方
    2023/02/21 12:24

    屏東醉漢龜速慢行 議員防車禍一路護送交給警方
    街頭路人倒臥7分鐘無人理 他嘆冷漠、網友駁：怕公親變事主
    2023/02/01 15:06

    街頭路人倒臥7分鐘無人理 他嘆冷漠、網友駁：怕公親變事主

    換季皮膚騷癢難耐 翻轉異膚治療觀念
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播