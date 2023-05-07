受困畫面曝光！ 南投丹大林道因雨又坍塌 登山隊4團70人獲救
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉丹大林道今日因雨又發生坍塌意外，南投縣消防局接獲通報後，立即派員攜帶橡皮艇及水上救生器材前往馳援，直至下午2點左右，將受困丹大山域的4團70位民眾，順利且平安地引導渡河下山，結束這場梅雨帶來的驚魂記。
南投縣消防局指出，今日上午9點左右，有民眾打電話報案，指稱有10人組成的登山隊，攀登丹大山域開車回程於丹大林道5.5K處，因豪雨造成道路坍方受困，雖無立即危險，但也立即通知林務局、南投縣警察局信義分局等相關單位，會同轄區信義消防分隊派員前往協助脫困。
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惟過了半小時後，消防局再度接獲通報，該10人登山隊已自行通過坍方處脫困，但之後又陸續接獲受困案件通報，令消防局不敢掉以輕心，火速派出4名警消及2名山搜義消，攜帶橡皮艇及水上救生器材趕往現場，並於下午12點45分抵達孫海橋河道，發現受困登山客已陸陸續續自行脫困下撤至孫海橋溪邊，加上當時雨勢已停止，消防人員遂涉溪逐一協助登山客渡河，總共成功引導4團登山隊約70人脫困下山，且無人員受傷，再度完成此艱困的救人勤務。
林務局南投林管處表示，信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界的丹大山域七彩湖及六順山，海拔標高分別為2980公尺及2999公尺，對外唯一通道「孫海橋」於2004年敏督利風災中受創損毀，之後改建吊橋，怎料，又於2008年的八八水災中遭沖毀後，迄今仍未重建，導致山友要攀登前，必須先通過溯溪考驗，之後才能沿丹大林道進出丹大山域。
由於丹大林道沿線多為頁岩地質，相當脆弱且易破碎，加上首波梅雨已到來，林務、消防等相關單位呼籲民眾，要攀登丹大山域前一定要做好濁水溪水位高低變化、林道有無坍方等風險評估，才是避免意外發生之道。