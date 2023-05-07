受困畫面曝光！ 南投丹大林道因雨又坍塌 登山隊4團70人獲救

南投縣消防人員在信義鄉丹大林道對外的濁水溪孫海橋水域，引導山友渡河脱困情形。（圖由南投縣消防局提供）

2023/05/07 16:40

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉丹大林道今日因雨又發生坍塌意外，南投縣消防局接獲通報後，立即派員攜帶橡皮艇及水上救生器材前往馳援，直至下午2點左右，將受困丹大山域的4團70位民眾，順利且平安地引導渡河下山，結束這場梅雨帶來的驚魂記。

南投縣消防局指出，今日上午9點左右，有民眾打電話報案，指稱有10人組成的登山隊，攀登丹大山域開車回程於丹大林道5.5K處，因豪雨造成道路坍方受困，雖無立即危險，但也立即通知林務局、南投縣警察局信義分局等相關單位，會同轄區信義消防分隊派員前往協助脫困。

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惟過了半小時後，消防局再度接獲通報，該10人登山隊已自行通過坍方處脫困，但之後又陸續接獲受困案件通報，令消防局不敢掉以輕心，火速派出4名警消及2名山搜義消，攜帶橡皮艇及水上救生器材趕往現場，並於下午12點45分抵達孫海橋河道，發現受困登山客已陸陸續續自行脫困下撤至孫海橋溪邊，加上當時雨勢已停止，消防人員遂涉溪逐一協助登山客渡河，總共成功引導4團登山隊約70人脫困下山，且無人員受傷，再度完成此艱困的救人勤務。

林務局南投林管處表示，信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界的丹大山域七彩湖及六順山，海拔標高分別為2980公尺及2999公尺，對外唯一通道「孫海橋」於2004年敏督利風災中受創損毀，之後改建吊橋，怎料，又於2008年的八八水災中遭沖毀後，迄今仍未重建，導致山友要攀登前，必須先通過溯溪考驗，之後才能沿丹大林道進出丹大山域。

由於丹大林道沿線多為頁岩地質，相當脆弱且易破碎，加上首波梅雨已到來，林務、消防等相關單位呼籲民眾，要攀登丹大山域前一定要做好濁水溪水位高低變化、林道有無坍方等風險評估，才是避免意外發生之道。

南投縣信義鄉丹大山域因雨又發生邊坡坍塌意外，造成許多山友受困等待救援情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防人員在信義鄉丹大林道對外的濁水溪孫海橋水域引導山友渡河脱困情形。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防人員在信義鄉丹大林道對外的濁水溪孫海橋水域引導山友渡河脱困情形。（圖由南投縣消防局提供）

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