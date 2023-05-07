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    扯爆！彰化交通罰鍰超收2億元刷新高 車禍死亡增加數全台居冠

    彰化年年交通罰鍰決算都超收，去年超收2億多元，刷新高，但死亡車禍增加的冤魂，卻是各縣市增加最多。（警方提供）

    彰化年年交通罰鍰決算都超收，去年超收2億多元，刷新高，但死亡車禍增加的冤魂，卻是各縣市增加最多。（警方提供）

    2023/05/07 15:41

    〔記者張聰秋／彰化報導〕交通罰鍰超收額爆增，車禍死亡未減反增！彰化縣近8年來年年均編列3.8億元交通罰鍰預算數，但年年都超收，超收額還像走樓梯，逐年上揚，去年超收2億元刷新高。縣議員周君綾發現，全縣去年車禍死亡人數246人，比前年增加45人，是各縣市增加幅度最高，突顯單靠警方開罰仍改善不了交通狀況，反惹搶錢、把人民當提款機的爭議。

    根據數據顯示，縣警察局編列交通罰鍰歲入預算，每年都預編3.8億元，今年也是，但年度決算都超收，從2015年超收4800多萬起，之後每一年超收額度都再比前一年高，額度年年墊高，到了2020年起超收飆破1億元，達到1.1億多元，去年2022年交通罰鍰收入決算數達到5.8億多元，比預算數超收2億元，超收額度打破歷史紀錄。

    周君綾說，彰化縣去年車禍死亡比前年增加45人，是各縣市增加最多，今年到4月為止，已47人車禍命喪，又以發生在和美分局轄區居多，車禍意外奪走13條人命，她建議縣府應加強路口交通號誌、道路標線，從改善硬體設施著手，不要只靠科技執法取締、檢舉開罰，紅單越開越多惹議，無助減少車禍交通事故的發生。

    對此，警察局長張國雄表示，對於車禍釀成人命傷亡，警方深感遺憾，今後會與縣府交通處等相關單位，一起努力改善交通號誌、標線和路口設施，他認同執法不是唯一手段，警方同時也會加強交通安全宣導，灌輸用路人正確的安全駕駛。

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