越南人綁越南人 台南麻豆警破獲跨國擄人勒贖案

越南籍逃逸女移工2月底在台南麻豆區遭人綁走，在雲林、南投囚禁期間被凌虐，遍體鱗傷。（警方提供）

2023/05/06 16:07

〔記者楊金城／台南報導〕38歲越南籍逃逸女移工2月底在台南麻豆區遭人綁走，在雲林、南投囚禁期間被凌虐，「不交錢就剁掉手腳」，在越南的家人匯出越南幣2億盾（折合新臺幣約26萬元）後，她才被釋放，麻豆分局3月22日查獲主嫌阮姓等4名逃逸移工和本國籍蔡姓等2嫌，才偵破這起越南人綁架越南人的案子，上週移送檢方偵辦。

被害人3月2日晚上被丟包在南投縣中寮鄉某公墓後，因全身是傷，加上語言不通，麻豆警分局受理報案後，還以為是妨害自由案，經與移民署台南市專勤隊共組專案小組追查後，發現案情不單純，係跨國擄人勒贖案件，報請南檢檢察官指揮偵辦。

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越南籍被害女子2月底在台南麻豆區新生南路上遭數名越南籍男子以出遊名義訛騙上車，強行載往雲林縣崙背鄉一帶之日租套房囚禁4天，並以手銬、腳鐐限制被害人行動。

被害人被囚禁期間，更遭台灣籍及越南籍男子不定時輪流以電擊棒電擊、棍棒毆打、拿刀恐嚇剁手腳，迫使被害人撥打視訊電話與越南家人聯繫，犯嫌恐嚇被害人家屬匯款2億越南盾（折合新臺幣約26萬元）至歹徒指定的越南帳戶後才放人。

專案小組追查後發現，囚禁被害女子地點在雲林縣崙背鄉、南投縣竹山鎮，並蒐集相關事證，鎖定越南籍阮姓逃逸移工等人涉有重嫌，3月22日持搜索票、拘票查獲阮男和本國籍蔡姓男子等6嫌，查扣電擊棒2支、鐵鎚1支、手銬3副、腳鐐2副、存褶、提款卡、本票及毒品等犯案證物。

涉案的4名越南籍逃逸移工目前在移民署南區事務大隊高雄收容所收容，被害人回越南養傷，在台家屬感謝警方，麻豆分局依擄人勒贖、妨害自由、傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

涉嫌綁票勒贖的主嫌越南籍阮姓逃逸移工。（警方提供）

警方查扣電擊棒2支、鐵鎚1支、手銬3副、腳鐐2副、存褶、提款卡、本票及毒品等犯案證物。（警方提供）

麻豆警方搜索涉嫌綁架勒贖的越南籍阮姓逃逸移工住所。（警方提供）

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