欣厚前董座黃建智炒股被重判 請求解除限制出境奔父喪高院駁回

欣厚-KY（4924）前董座黃建智炒股被重判，請求解除限制出境奔父喪被高院駁回。（資料照）

2023/05/05 18:49

〔記者楊國文／台北報導〕股票上市的欣厚-KY（4924）前董座黃建智涉炒股，不僅被限制出境，亦遭新北地院依違反證券交易法重判9年，正由高等法院審理中。高等法院日前開庭，黃建智指稱因父親過世，必須趕赴馬來西亞奔喪，請求解除限制出境，卻僅提出醫院及馬國政府的外文死亡證明書影本，遲未提供證明書正本供高院參考，高院認為，黃一審被重判，犯嫌重大，且犯罪所得逾億元、加上太太是馬國國人，認定黃有逃亡之虞，裁定自5月7日起延長限制出境、出海8個月。

高院日前出庭時，黃建智指出，他因涉犯證交法案，從2016年就被限制出境，以致無法赴馬來西亞控視及照料父親，而父親剛過世，身為人子必須親赴馬來西亞奔喪及處理後事，請求解除限制出境。不過，黃建智僅向高院提出醫院及馬國政府的外文死亡證明書影本為證。

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高院認為，黃建智提出的文件均為影本，且證明書並未經過文書認證程序，要求他儘速提出相關證明書正本，供高院做為審核的參考，但黃一直未提供經認文書認證程序的相關證明書正本給高院。

由於黃建智被限制出境的期限將於今年5月6日屆滿，高院詢問黃建智、委任律師和高檢署檢察官的意見，並審酌全案證據後，認定黃建智一審被重判9年，並被諭知沒收犯罪所得1億1942萬多元，其犯罪嫌疑重大，其案發前大部分時間是住在馬國，其家族所經營的公司亦以馬國為據點，加上黃妻是馬國國人，黃與馬國的連結甚深，認定黃有逃亡之虞，有繼續限制出境的必要，裁定自5月7日起延長限制出境8個月。可抗告。

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