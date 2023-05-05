何志隆收容更生人當助理 作品竟被他偷走

更生人齊姓男子（中）受僱於藝術家何志隆，卻偷竊作品。（記者黃明堂翻攝）

2023/05/05 20:19

〔記者黃明堂／台東報導〕藝術家何志隆瓷器作品頻遭竊，台東縣警察局刑事警察大隊偵三隊逮獲齊姓男子並起出13件作品。何志隆表示，自己在監獄開課，收用出獄後的齊男為助理，沒想到他行竊，不過，齊偷的都是淘汰品，至於個人良品都有嚴格控管。

台東刑警大隊表示，日前獲知本轄齊姓毒品人口，涉嫌低價販售藝術家何志隆瓷器作品，經與何志隆連繫始知作品已多次遭不明竊嫌侵入竊取且價值不菲，大隊遂組成專案小組、鎖定齊嫌執行跟監、蒐證，並向台東地方法院聲請搜索票獲准，於日前持搜索票執行搜索，查扣海洛因毒品1包（毛重0.318公克）。及被害人何志隆翡翠青瓷作品13件（花瓶4件、達摩2件、茶杯5件、茶壺1件、杯墊1個）等相關證物。全案依違反毒品危害防制條例及竊盜等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

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何志隆確認警方查獲的都是他的作品，但都是淘汰品。何志隆說明與齊嫌之間原委表示，自己以往在監所教課，也因此認識「小齊」（齊嫌），25年來「小齊」三進三出，但都是自己的學生，在他出獄後，自己供其吃住及薪水，但畢竟毒癮難改，偏偏自己太過自信，以為對方能在自己的努力下根除毒癮並過上正常生活，自己雖仍對更生人抱持高度關懷，但經此次教訓未來任用人會更審慎。

何志隆說，淘汰品在色澤、結晶上的表現都不完美，在「僅留下完美品」的邏輯下，本該一律打掉作廢，但中國方面認為淘汰品仍有學術研究價值，因此才予以保留，因此才會在出窯後切割掉作品下方簽名，或是打洞製造人為缺損以為辦識。

他說，好的作品在出窯當下，就有4名助理現場進行編號管制、入檔，因此嫌犯才無動手機會。只要是透過正當管道或是直接向自己購買的買家本來就無需擔心。未來可能會減少淘汰品的保留數量，並更加嚴格控管、嚴防有心人伺機作歹。

何志隆表示，自己在監所擔任教師，因此才對更生人特別照顧且自認有責帶往正常生活，但此次影響恐危及聲譽及作品名聲，靠著整個產品收益而養家活口的同仁也會有影響，對以往願意出資賞識自己作品的買家也是種辜負，何志隆保證未來百分之百不會再犯。

台東警方從齊姓男子家中查獲的何志隆所淘汰的青瓷作品。（記者黃明堂翻攝）

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