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    因太保市長選舉互毆 前省諮議員黃文峯及對手志工遭起訴

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2023/05/05 16:32

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕去年年底地方公職人員選舉，嘉義縣太保市長選戰競爭激烈，民進黨提名的戴光宗與無黨籍鄭淑分（現為市長）競爭，衝突不斷，支持鄭淑分的前省諮議員黃文峯及陳姓男子，去年11月24日凌晨1點與支持戴光宗的陳姓志工起衝突，雙方皆有受傷，案經檢警偵辦，嘉義地檢署檢方今天依涉傷害罪對黃文峯、陳姓男子及陳姓志工提起公訴。

    檢方調查，黃文峯及陳姓男子為鄭淑分支持者，2人於11月24日凌晨1點，陪同參選時任太保市長、參選縣議員的黃榮利到太保分駐所製作筆錄，黃文峯及陳男認為支持戴光宗的陳姓志工在分駐所旁花圃偷偷攝錄，趨前阻止，陳姓志工為護住持有的攝錄器材，拿攝錄器材攻擊黃文峯的手，黃文峯及陳男徒手追打陳姓志工。

    檢警調查，雙方衝突，造成黃文峯右側手部挫傷、陳男頸部、右上肢擦挫傷、左手指鈍挫傷，陳姓志工鼻開放性傷口1公分、頭部鈍傷、肩膀挫傷及手肘擦傷。3人均控告對方傷害，檢警調查，3人所為涉犯刑法傷害罪，也均涉違反公職人員選舉罷免法104條，然而104條構成要件需意圖使候選人當選或不當選，或散佈謠言或傳播不實之事，3人是因政治立場不同而發生肢體衝突，無散佈謠言或傳播不實之事，無成立該罪責，均依傷害罪提起公訴。

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