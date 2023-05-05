富二代被誇「你是真大支」氣炸老婆 他辯「酒店妹的客套話」

劉姓富二代疑出軌被妻子抓包，他辯稱是應酬時跟酒店妹客套回話。示意圖為警方赴酒店臨檢，與本案無關。（記者蔡彰盛翻攝）

2023/05/05 15:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在家族企業工作的劉姓富二代，疑與暱稱「NANA」的女子發生婚外情，老婆楊女看到曖昧對話內容，氣得翻拍對話紀錄訴請離婚，劉男認為老婆未經同意就翻看他的手機，怒告妨害秘密罪，但法官認為楊女面臨老公出軌時心情無助徬徨，以最小侵害手段蒐證保障自身權益，因此判她無罪。

判決指出，楊姓女子從日本留學歸國後，26歲那年就嫁給劉姓富二代，她替劉男生了4個孩子，平時在家相夫教子，專心做好賢內助的角色；楊女某日發現，丈夫把手機放在廁所裡沒收好，她拿起手機時，看到暱稱「NANA」的女子和丈夫網路對話中不乏「那結束可以順便吃了妳嗎？」、「讚，下次跳給我看，挑逗我」等情色字句，女方甚至誇講他「你是真大支」。

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楊女不動聲色，暗自蒐集丈夫出軌證據，2021年2月，她委請律師向法院訴請離婚（目前離婚訴訟審理中），劉男收到法院寄來的家事起訴狀繕本後，才驚見自己手機裡的秘密已被妻子截圖當成離婚事證，氣得他向妻子提告妨害秘密罪。

高雄地院審理時，劉男說，自己絕對沒有出軌，有時候會帶日本的客戶去一些應酬場所，爸爸及叔叔都會去，自己只是跟酒店妹客套回話；但楊女不信，認為丈夫辯解沒有出軌，卻沒有提出具體的保證，她為了保全證據，才會用手機翻拍丈夫和「NANA」的對話。

法官認為，楊女婚後沒有獨立的經濟能力，且為4名子女的主要照顧者，家中經濟全靠劉男支應，劉男於婚後又須常駐海外，沒有每天在家，當時她發現丈夫疑有婚外情時，最小的孩子才3歲，翻拍丈夫的對話紀錄，可認定是達成法益保障目的之最小侵害手段，而合乎手段與法益保障目的間的必要性，因此認定她並非「無故」以照相方式竊錄他人非公開言論、談話，判楊女無罪，可上訴。

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