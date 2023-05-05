全民反詐今啟動 彰化邀地方首長及名人拍宣導片

彰化警分局響應5月5日全民反詐啟動日，結合各種活動舉辦反詐宣導。 （警方提供）

2023/05/05 09:15

〔記者湯世名／彰化報導〕GIVE ME FIVE！彰化警分局響應警政署5月5日全民反詐啟動日、藝起發聲宣導記者會，結合各種活動舉辦反詐宣導，今天並邀請彰化市長林世賢、花壇鄉長顧勝敏、芬園鄉長林世明、藝人陳隨意及百工百業等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，藉由地方首長及名人的影響力，讓鄉親認識常見詐騙手法、強化反詐騙宣導效果，共同防阻詐騙。

彰化警分局統計，今年1月1日起至4月30日止，轄內受理詐騙件數共510件，其中以假投資詐騙101件最多，財損金額更高達1億1652萬元，解除分期付款詐騙78件次之、假網拍詐騙70件再次之；另外警分局與金融機構合作，及時攔阻詐騙案107件、阻詐金額也達4373萬元。

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花壇鄉長顧勝敏指出，網路投資陷阱太多，千萬不要輕易相信別人，如果這麼好賺，網友會這麼好心分享嗎？不要接陌生電話、不點未知連結、不聽別人報的投資明牌、不怕別人威脅、不給別人個資，並打165反詐騙專線或110報案電話來確認是否詐騙。

彰化警分局長張明盛指出，因詐騙手法種類繁多、讓鄉親防不勝防，不小心就會落入詐騙集團的陷阱，因此警政署定於今天下午2時舉行「全民反詐、藝起發聲」記者會活動，也邀請40名藝人共襄盛舉宣導反詐騙，鄉親可在當日鎖定「彰化分局」臉書粉絲專頁，同步分享現場記者會直播。

張明盛再次提醒鄉親，若接獲詐騙電話或有疑慮時，請立即撥打165反詐騙專線查證，遇有新型詐騙手法時，請記得告訴親朋好友及家中長輩，多一分提醒，少一分危險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化警分局邀請花壇鄉長顧勝敏拍攝反詐騙宣導短片，共同防阻詐騙。 （警方提供）

彰化3鄉鎮市4個月假投資詐騙金額上億元，彰化警分局今天啟動全民防詐。（警方提供）

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