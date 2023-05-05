酒後馬路當成他家的！ 大叔連吃3罰單再加上銬送辦

警方供水漱口後，男子酒精測試超出法定標準值。 （讀者提供）

2023/05/05 08:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名男子騎乘機車未戴安全帽邊抽菸，還未依規定兩段式左轉，警方將其攔下發現男子身上散發濃厚酒味，經酒測酒精濃度超過法定標準值，除依規定針對3項交通違規開罰外，也將男子上銬逮捕，詢後依涉嫌公共危險案移送法辦。

鳳山分局文山派出所副所長黃麟翔、警員安述鵬3日半夜0時許，巡邏行經鳳山區鳳松路與建國路二段口停等紅燈時，發現黃男（50歲）騎乘機車除未戴安全帽、邊騎車邊抽菸外，還未依規定兩段式左轉，警方攔查黃男後，立即嚴厲指正黃男的交通違規行為：「你一次3個違規捏！抽菸、不戴安全帽，還沒兩段式，而且騎車還騎那麼快！」一番指責也讓黃男感到不好意思連忙道歉「好，對不起......」

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警方聞到黃男身上散發濃厚酒味，詢問有沒有喝酒，黃男即坦承：「剛剛跟朋友有喝一點。」在警方給予杯水漱口，酒精測試後酒測值確實超出法定標準值。

警方除依規定針對男子交通違規部分（騎車未依兩段式左轉處罰600元、未戴安全帽500元、吸食香菸600元）依法製單舉發外，現場也將男子上銬逮捕，警詢後依涉嫌公共危險案移送高雄地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子騎乘機車未戴安全帽邊抽菸，被巡邏員警攔下。（讀者提供）

男子被上銬逮捕，詢後依涉嫌公共危險案移送法辦。 （讀者提供）

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