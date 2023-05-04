收買軍官為中國發展組織20年 共諜邵維強一審判刑15年

邵維強（左）2019年吸收陸軍步兵訓練指揮部上校向德恩（右）當共諜。（資料照）

2023/05/04 18:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地方法院審理安全旅行社有限公司負責人邵維強涉共諜案，針對其涉嫌為中國發展組織及觸犯銀行法非法經營銀行業務罪今天作出判決，邵維強應執行有期徒刑15年，褫奪公權4年。未扣案犯罪所得新台幣254萬3570元及人民幣18萬元均沒收。

金門地方法院表示，邵維強自2002年起為大陸地區發展組織，成功吸收曾任國防部軍事新聞通訊社記者孔姓少校（另案審理中），又於2019年間成功吸收時任陸軍第8軍團指揮部作戰處上校副處長向德恩（已於2月遭高雄地院判7年半、褫奪公權4年），並準備吸收其他在職的中校、上校共3名軍官未遂。

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金門地方法院庭長黃建都說，邵維強2016年1月起至2022年2月止，違反銀行法規定，辦理新台幣與人民幣匯兌業務，共達新台幣9011萬0360元。由於邵維強於偵查期間和地院審理均坦承違反銀行法行為，於地院審理時坦承違反國家安全法等行為，並有相關扣案的誓約書、銀行帳戶明細資料等證物為證，罪證明確。

黃建都說，邵維強違反國家安全法等部分，自2001年起即持續為大陸地區發展組織，一直到遭查獲時長達20年期間，並導致向德恩為違背職務收受賄賂，對國家軍人士氣及國家安全危害重大，邵於偵查期間並未完全吐實，在地方法院審理時才自白犯行；違反銀行法部分，邵維強從事地下匯兌期間甚長、金額不小與整體規模，已嚴重影響我國金融秩序與外匯管理，邵也於偵查及地院審理時均自白銀行法犯行，再考量所有其他情狀，就違反國家安全法等部分處有期徒刑12年，褫奪公權4年；違反銀行法部分，處有期徒刑5年。定其應執行有期徒刑部分為15年，褫奪公權4年，及未扣案犯罪所得2百54萬3570元及人民幣18萬元均沒收。

邵維強過去曾任某電視台駐地記者，黃建都說，根據調查，未發現邵維強有利用記者名義刺探軍情。

金門地方法院庭長黃建都說，邵維強於偵查期間和地院審理均坦承違反銀行法行為，於地院審理時坦承違反國家安全法等行為，並有相關扣案的誓約書、銀行帳戶明細資料等證物，罪證明確。（記者吳正庭攝）

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