北市聯醫前主任陳立奇涉貪認罪 判刑2年、支付公庫80萬

北市聯合醫院前藥劑部主任陳立奇涉貪污案，高院考量他已認罪、且繳回犯罪所得，應無再犯之虞，今判2年徒刑、緩刑5年。（資料照）

2023/05/04 16:50

〔記者楊國文／台北報導〕台北市立聯合醫院前藥劑部主任陳立奇，被控任職期間利用職務之便，安排臨床藥學會承攬，並以不實驗收手法，取得4件採購案，高等法院考量陳立奇在高院審理時認罪，表達悔意，撤回上訴，並且在一審即繳回犯罪所得，應無再犯之虞，今將他涉犯「利用職務機會詐取財物罪」等4罪均減輕其刑，判2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑5年，向公庫支付80萬元，可上訴。

判決指出，陳立奇於2013年 6月至2019年1月間，擔任台北市立聯合醫院藥劑部主任期間，利用北市聯醫藥劑部2015年辦理「社區整合式長照藥事服務計畫」等4件勞務採購標案機會，與當時北市聯醫藥劑部藥品管理組主任陳怡靜（已由原審判刑確定）共謀，基於職務機會詐取財物等犯意，提供不實單據、文件，供臨床藥學會製作不實憑證以辦理該4件標案的請款，再由陳立奇或陳怡靜完成各標案驗收，使不知情的北市聯醫將4件標案的金額76萬8000元、81萬9990元、88萬元、67萬元均匯給臨床藥學會，造成北市聯醫的損害。

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士林地院認定，陳立奇在審理時已繳交其犯罪所得，依涉貪污治罪條例第5條第1項第2 款的利用職務機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪等4罪，判2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑5年，向公庫支付80萬元，犯罪所得247萬多元沒收。陳立奇、檢方不服一審判決，均上訴高等法院。

高院審理時，陳立奇認罪，表示相當後悔，並具狀撤回上訴，高院認為陳立奇犯後態度良好，深具悔意，其撤回上訴一事對於撙節司法資源、促進案件儘早確定，有所助益，考量他是因一時失慮犯罪，已坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，應無再犯之虞，今將其涉犯利用職務機會詐取財物罪等4罪均減輕其刑，判2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑5年，向公庫支付80萬元，可上訴。

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