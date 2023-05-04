im.B借貸平台涉吸金25億落跑 集團子公司員工慘遭「肉搜」

「im.B 借貸媒合平台」上有許多盛竹如的相關照片。（取自「im.B 借貸媒合平台」網站）

2023/05/04 15:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕川晟機構集團旗下台灣金隆科技公司成立的P2P「im.B 借貸媒合平台」，以資深主持人盛竹如照片為號召，吸引上萬名投資人加入，吸金約25億元，近來傳出高層疑似捲款落跑，集團旗下子公司員工也因此受波及，不但遭到資遣，還遭到網友「肉搜」，桃園市議員黃瓊慧為受害員工抱屈說，這些受害員工平常的業務並非金融而是生技產業，籲社會大眾不要攻擊跟謾罵，「肉搜」行為對他們很不公平。

im.B借貸媒合平台成立於2015年，主打不動產借貸媒合服務，如二胎房貸、票貼債權借貸，投資人將資金投入平台，平台再將資金借給有需求者，投資人可獲取利息收入，並以P2P模式營運，傳出高層疑似捲款潛逃，集團子公司員工突然收到資遣通知，薪水、資遣費可能都拿不到，還被網友「肉搜」變成受氣包。

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桃市府勞動局表示，經查川晟集團旗下有5間子公司，有投保勞健保員工數近30人，今（4日）已接獲相關公司辦理員工資遣通報，並迅速啟動就業轉銜機制，協助受資遣員工順利轉職，就業職訓服務處也將主動聯繫受資遣員工，提供單一服務窗口並設置諮詢服務專線，協助被資遣員工保障其權益並順利轉職，後續亦將協助勞工申請勞資爭議調解。

im.B平台涉吸金25億元，集團旗下子公司員工也受到波及，甚至遭到網友「肉搜」，桃園市議員黃瓊慧為員工抱屈說，這些受害員工平常的業務並非金融而是生技產業，籲社會大眾不要攻擊跟謾罵，肉搜行為對他們很不公平。 （黃瓊會提供）

就服處將主動聯繫受資遣員工，提供單一服務窗口並設置諮詢服務專線，協助被資遣員工保障其權益並順利轉職。（桃市府勞動局提供）

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