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    有詐！假冒台中九德國小老師 竟致電家長約做測驗

    有詐騙集團冒稱九德國小輔導老師致電家長，想要約時間晚上到家中做測驗。（記者林旻臻攝）

    有詐騙集團冒稱九德國小輔導老師致電家長，想要約時間晚上到家中做測驗。（記者林旻臻攝）

    2023/05/04 15:00

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市烏日區九德國小近期有家長接獲詐騙電話，自稱是九德國小輔導老師，想要約時間，晚上到家中替學生做測驗，以便家長了解孩子程度。九德國小澄清，輔導老師絕不會利用晚上時間打電話約至學生家裡做測驗，目前已經在各年級LINE群組公告，請家長留心注意，如有疑問可直接跟學校或老師求證。

    輔導主任王禎鵬說明，5月1日有一名五年級學生的家長接到不明電話，當下覺得相當困惑，懷疑是詐騙，立即向級任老師反應，校方隨即於臉書社團烏日大小事、烏日在地情、班級群組、學校網頁公告澄清，隔日（2日）又有一名家長接到詐騙電話，也通知校方提醒其他家長提高警覺，避免受騙上當。

    王禎鵬說，許多家長都擔心孩子的個資是否外流，不過學生個資大部分已建置在學務系統，平時不太會蒐集學生個資，不太可能有外流情形，現階段將加強宣導，若後續仍有家長接獲詐騙電話，校方將考慮向警方備案。

    台中市政府教育局指出，截至今日（4日）未再接獲其他學校或民眾投訴類似案情，各國中小的校務系統是由學校將學生個資輸入，並向上集中到教育局資網中心，系統資料庫皆進行加密處理，以確保資料安全；教育局資網中心也提升資安防護作為，透過防火牆、入侵偵測防禦系統、網站應用程式防火牆，保護連線資料安全。

    教育局說，針對此次案件將持續關注，另也會在台中市學校社群平台及相關集會或活動場合，重申落實個資保密，以防詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    九德國小輔導室於校方官網公告，提醒家長留意詐騙電話。（翻攝九德國小官網）

    九德國小輔導室於校方官網公告，提醒家長留意詐騙電話。（翻攝九德國小官網）

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