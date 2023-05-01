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    咖啡商遭狙殺》主嫌、槍手逃死 法官︰期待2人餘生彌補家屬

    北院認為，若對黃泳群與張景欽均判決死刑，無法撫慰何男家屬內心悲痛，若給兩人生機，或許能夠期待他們透過餘生彌補何男家屬，故均依殺人罪判處無期徒刑。圖為槍手（右一）落網自中國遣返，下右圖為槍手黃泳群前往張景欽住家取槍畫面。 （資料照，記者闕敬倫翻攝、民眾提供）

    北院認為，若對黃泳群與張景欽均判決死刑，無法撫慰何男家屬內心悲痛，若給兩人生機，或許能夠期待他們透過餘生彌補何男家屬，故均依殺人罪判處無期徒刑。圖為槍手（右一）落網自中國遣返，下右圖為槍手黃泳群前往張景欽住家取槍畫面。 （資料照，記者闕敬倫翻攝、民眾提供）

    2023/05/01 15:19

    〔記者溫于德／台北報導〕前年何姓咖啡商被行刑式槍殺，檢方發現，何男被同樣具黑幫背景的許杜群（通緝中）質疑外洩製毒情資及地點，買凶殺人。台北地院審結，指如果判槍手黃泳群以及教唆殺人的張景欽均死刑，無法撫慰何男家屬內心悲痛，若給2人生機，或許能夠期待他們透過餘生彌補何男家屬，故均依殺人罪判處無期徒刑。

    黃泳群另因行兇前冒用他人名義購車，被依偽造文書罪判得易科罰金之刑3月，負責轉交「安家費」的陳憲民被依幫助殺人罪判刑6年。

    北院指出，張景欽因幫派毒品糾紛而引介黃泳群擔任槍手，並聯繫殺人計畫執行事項，同時支付相關開銷及給付報酬；黃泳群則因沉迷賭博欠債，而貪圖鉅額報酬同意擔任槍手，導致何男身亡，故認定張、黃均惡性重大，害何男家屬頓失依靠。

    但張景欽終究不是主謀，黃泳群鑄下大錯後承認犯行，若處以檢方要求的極刑（死刑），雖然可能讓何男家屬稍減心中怨恨，仍無法撫慰其內心悲痛，所以給予張、黃生機，或許能夠期待他們透過餘生彌補何男家屬，故均依殺人罪判處無期徒刑。檢、辯均可上訴。

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