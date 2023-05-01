黑幫會長600萬買凶狙殺咖啡商一審逃死 北檢研議上訴

新北市咖啡商命案，槍手（右一）落網自中國遣返。下右圖為槍手黃泳群前往張景欽住家取槍畫面。 （資料照，記者闕敬倫翻攝、民眾提供）

2023/05/01 13:53

〔記者錢利忠／台北報導〕何姓咖啡商被懷疑洩漏黑幫製毒情資，前年在住處附近遭行刑式槍殺，台北地院今依殺人罪，判教唆殺人的至尊盟尊合會會長張景欽、槍手黃泳群無期徒刑、共犯陳憲民6年徒刑；潛逃杜拜的幕後首謀許杜群通緝中。台北地檢署起訴時，具體對張景欽求處最嚴厲之刑（死刑），針對判決結果，北檢今表示，待收到判決後再研議是否上訴。

檢方起訴時曾指出，曾為華山會成員的張景欽，以放高利貸為生、擁槍自重，動輒以暴力迫使他人屈服，素行不良，在許杜群籌劃買凶行動並躲到海外遙控後，張男則在國內掌控全局，犯後飾詞狡辯，毫無悔意，與許男共謀殺人的犯行實無可赦，建請法院處以最嚴厲之刑。

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2021年11月22日早上，45歲何男開車送兒子上學後返家，手中拿著妻子的早餐準備上樓時，在住處樓梯間被槍手黃泳群叫住：「小何，這筆錢該怎麼處理？」何男轉頭後，隨即遭黃男近距離朝頭、頸、胸等部位連開4槍，其中1槍從何的左下巴下方貫穿頭部，為致命傷。

黃泳群犯後一度潛逃至中國廈門，直到前年12月8日被遣返。黃在押期間認罪並供出受張景欽指使，進而協助檢警將具有黑道背景的張景欽緝捕到案；檢警根據金流，循線拘提轉交「安家費」的張旗下小弟陳憲民到案。

檢方起訴指出，何姓咖啡商曾製販偽禁減肥藥而被查緝，其曾與華山會分子許杜群交流「製藥」經驗，許男質疑何洩露製毒情資及地點，害華山會損失慘重，躲在海外遙控，以600萬元代價買凶槍殺何男。

張景欽負責在國內掌控全局，犯後飾詞狡辯，被檢方依殺人罪起訴，並具體求處最嚴厲之刑，而殺人罪的最嚴厲之刑即為死刑。

北院審理期間，黃泳群全部認罪；黃的律師認為，黃男為還賭債才接受委託犯案，請求法官審酌黃男協助檢警釐清案情，並供出共犯身分，從輕量刑。至於張景欽、陳憲民2人，於偵審期間均否認犯罪。

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