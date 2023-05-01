花蓮秀林鄉代賴偉翔三度酒駕 累犯起訴被求處重刑

花蓮縣秀林鄉代賴偉翔開車撞倒行人，右後照鏡撞斷。（資料照，民眾提供）

2023/05/01 13:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔3月14日開車時右後照鏡撞倒行人，卻沒有停下來，事後被警方在一戶喪宅內查緝到案，呼氣酒測值超過法定標準，花蓮地檢署今依公共危險、肇事逃逸等罪嫌提起公訴，並認為5年以內故意再犯，請法院加重其刑。

檢警調查，今年3月14日上午8點37分，39歲賴偉翔開休旅車沿秀林鄉秀林村民享路北往南行駛，行經一戶民宅前時，車子右後照鏡不慎擦撞高姓女子跌倒，造成高女有後背挫傷、左側膝蓋挫擦傷、左側下肢裂傷等傷害，路人見狀趕緊報警，由救護車送往國軍花蓮總醫院治療。

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警方到場後沒見到賴偉翔，循線在一戶喪宅內找到賴男。檢方指出，賴姓被告駕車肇事後，未停車察看或停留現場等候警方處理，逕行駕駛車輛向前逃逸，經民眾報案後始為警查獲，並於同日上午9點32分，施以酒精濃度呼氣測試，測得酒精濃度為每公升1.24毫克。

檢方認為，賴姓被告甫因酒醉駕駛公共危險案件，經法院判處有期徒刑2月確定，於2022年8月22日易科罰金執行完畢，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，應依釋字第775號解釋意旨及刑法第47條第1項累犯規定，加重其刑。另外，賴偉翔也曾在2014年酒駕肇逃，造成機車騎士重傷。

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