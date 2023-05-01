網紅鋼鐵媽媽生活太感人 詐團騙不下去給祝福

新北市警婦幼隊結合網紅、高雄鋼鐵媽媽陳嘉齡（右），宣導弱勢族群防詐的重要性。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/01 11:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警婦幼隊結合知名網紅—高雄鋼鐵媽媽陳嘉齡拍攝反詐騙宣導影片，宣導弱勢族群反詐的重要性，鋼鐵媽媽說，她近來接獲詐騙集團成員電話，告知兒子被抓，但她告知對方愛子重度腦麻，就在我旁邊…連冷血詐團成員都騙不下去不禁祝福她收尾；婦幼隊長劉家次也分享，弱勢族群因不擅查證，反倒成為詐騙高危險群，讓家境陷入多重困境，呼籲謹慎防詐。

高雄網紅「鋼鐵媽媽」陳嘉齡因帶著罹患重度腦麻的兒子小比，到台東參加三鐵比賽被關切，但她不在意眾人眼光，一心帶著小比坐在輔助車上，努力向前邁進，這一切努力只為了讓孩子走出戶外，看見湛藍的天空，呼吸新鮮空氣。

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鋼鐵媽媽未婚懷孕生下腦麻兒，但男方家中拒絕接受事實，鋼鐵媽獨自撫養小比，小比體弱多病時常就診，醫生曾透露，類似孩子多半無法活超過20歲，她不願放棄，訪談過程中了解，她曾經好幾次因小比的狀況想要離世、放棄自己，看到小比再次振作，數年來帶著小比參加超過200場馬拉松賽事，雖然帶出門需要準備很多工作，她依舊不改初心，堅持著一定帶小比出門的想法。

鋼鐵媽媽接受警方訪談時，分享詐騙集團被電話詐騙的經驗，某日接到詐騙集團電話，電話裡有個自稱小比的男性，痛苦哀號地說「媽媽救我!我被抓起來，被人毆打綁架，趕快付贖金」諸如此類的話約5分鐘，她心情複雜地看著腦性麻痺的小比躺在椅子裡呼呼大睡，於是回答詐騙集團說：「欸，不好意思!我兒子是腦性麻痺的小孩，然後他不會走，不會站，也不會吃東西，他現在就在我身邊。」，詐騙集團聽完這番話後竟也憐憫地說：「願上帝祝福你，希望你未來的路一切順遂」。

鋼鐵媽媽猜想詐騙集團或許覺得她很可憐，也還好當時小比就在她身旁，不可能被綁架，否則她會相信小比真的被綁架，然後依照電話指示交付贖金，最後被詐騙成功，劉家次再度提醒、呼籲「如果大家接到類似的電話，一定要「一聽、二掛、三查證」，或是撥打165反詐騙專線，或是撥打110跟警察人員報案」，有效遠離被詐騙失金慘況。

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