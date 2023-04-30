大溪警啟動交通大執法 5天已取締658件

桃市警大溪分局自本月25日起至5月1日率先展開為期7天的交通大執法行動，針對路口不停讓行人、汽機車超速（尤其砂石車為重）、酒後駕車及行人違規等項目加強稽查取締，截至昨（29日）為止，強力執法5天總共取締658件。（記者陳恩惠翻攝）

2023/04/30 15:59

〔記者陳恩惠／桃園報導〕為展現政府降低行人交通事故死傷的發生與決心，桃市警大溪分局自本月25日起至5月1日率先展開為期7天的交通大執法行動，針對路口不停讓行人、汽機車超速（尤其砂石車為重）、酒後駕車及行人違規等項目加強稽查取締，截至昨（29日）為止，強力執法5天總共取締658件，其中又以汽機車闖紅燈及超速違規93.8％占多數，顯見用路人遵守交通規則觀念仍待加強。

大溪分局指出，由於轄區內的大溪、復興區為觀光旅遊勝地，無論平、假日人車潮活動頻繁，外地遊客經常蜂擁而至，對於轄內路況較為陌生及不熟悉，於是持續規劃防制危險駕車及相關巡守勤務，藉以強化「見警率」的嚇阻作用，希望能有效降低事故。今年自元月迄今已發生5起死亡車禍，還有多起A2車禍受傷事故，分析主要肇事原因多以行人違規穿越道路及違反號誌（闖紅燈）、標線行駛，因而展開交通大執法。

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大溪分局說，5天取締總件數為658件，汽機車闖紅燈有315件、汽機車超速違規有281件、砂石車違規21件、汽機車未禮讓行人有11件、酒後駕車有11件、行人違規19件；尤以汽機車闖紅燈、超速違規占取締數的前2名、多達596件90.6％，顯見大溪地區汽機車闖紅燈、超速嚴重。

分局長徐坤隆表示，這次在交通往來重要道路及易肇事交通事故的路口（段）執行，藉由強化執法力道，促使民眾能自我培養開車（行走）遵守交通規則的習慣，同時也希望提升執法見警率，讓交通事故傷亡數能有效降低，再次呼籲用路人，行車務必能禮讓行人優先，保持適當安全距離，以維護他人安全，同時也保護自我生命財產安全。

桃市警大溪分局自本月25日起至5月1日率先展開為期7天的交通大執法行動，截至昨（29日）為止，強力執法5天總共取締658件，其中有19件行人違規遭開罰。（記者陳恩惠翻攝）

桃市警大溪分局自本月25日起至5月1日率先展開為期7天的交通大執法行動，強力執法5天總共取締658件，尤以汽機車闖紅燈、超速違規占取締數的前2名、多達596件90.6％，顯見大溪地區汽機車闖紅燈、超速嚴重。（記者陳恩惠翻攝）

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