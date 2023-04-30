另類「空難」！ 女子騎機車閃無人機受驚摔傷 無人機墜民宅

李女為閃無人機摔車掛彩，無人機也撞擊民宅「墜機」，警方事後起出肇禍的無人機。 （警方提供）

2023/04/30 15:35

〔記者湯世名／彰化報導〕另類「空難」！1名20歲李姓女子日前騎機車行經彰化市區時，突然間前方飛來一架無人機，李女受到驚嚇當場摔車倒地，無人機也四處亂飛後撞擊民宅「墜機」，警方據報到場處理，發現是陳姓男子操作無人機飛行高度過低釀禍，警方指出，無人機嚴禁夜間操控飛行，此案陳男操控不當，且又是在夜間操作，已針對該無人機是否應具備證照展開釐清，並對陳男依法開罰。

彰化警分局交通分隊從路口監視器調查，這起另類「空難」發生在28日晚間9點半，20歲的李女騎機車由埔南街右轉埔南街（東往南方向），正巧一架無人機沿埔南街飛行方向（南往北方向），李女才剛轉入埔南街，突然發現迎面飛來一架無人機，嚇得她操控不穩當場摔車，無人機並未撞到李女，不過四處亂飛最後仍墜入民宅。

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警方據報到場處理，找到操控無人機的陳姓男子，警方了解發現陳男疑似在學習操作這架小型無人機，但卻不慎釀禍。李女輕微擦挫傷不願就醫，機車則受損。彰化警分局交通分隊小隊長汪世章表示，具備合格證照的無人機嚴禁夜間飛行，這架釀禍的無人機相當小型，是否須具備證照還要釐清，不過陳男夜間操控已經違法，將依法對陳男開罰，警方並將通知李女與陳男到案說明以釐清案情。

李女為閃無人機摔車掛彩，機車也受損。 （警方提供）

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