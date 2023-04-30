夫推算妻受孕時間懷疑子非親生 告小王求償百萬獲准

妻手機與人曖昧夫推算受孕疑子非親生，不滿被戴綠帽告小王求償百萬，小王拒親子鑑定無用，法官判賠109萬餘元。（記者黃良傑攝）

2023/04/30 14:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄蘇姓男子和妻子婚後7年半喜獲一子，但他在妻的手機裡發現妻和陳姓男網友互傳曖昧訊息，令他起疑，回算兒子受孕時間，懷疑被戴綠帽，兒子可能是妻外遇和小王陳男所生，怒告陳男，求償100萬元精神慰撫金，妻坦承和小王的結晶，高雄地院判陳需賠109萬2640元，每月還要付1萬1千元扶養費到孩子成年為止。

判決書指出，蘇男和妻子於2003年12月間結婚，2021年6月生下一子，蘇男意外從妻子手機發現與陳男曖昧訊息，另陳男曾在蘇妻臉書上留言「天天蜜月真羨慕」，顯然當時也知蘇妻已婚，蘇男回推孩子受孕期，懷疑孩子不是他和妻子的結晶，可能是妻出軌時與陳男所生，向法院聲請親子鑑定。

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陳男挨告後喊冤，並反對親子鑑定，他稱與蘇妻聊天的人不是他，也未跟蘇妻發生過任何關係，但蘇妻坦承兒子是陳男的骨肉，她表示，陳男在網路上假裝是我認識的姊妹聊天，進一步視訊後才知是陳男，他回台後曾找她幫忙做臉，還邀她吃飯卻載進汽旅上廁所，兩人在旅館發生關係。

人妻坦言與陳男做愛都不曾避孕，有一次在她高雄工作室發生關係，做完那次後生理期就沒來，應該是那一次受孕，6個月後兩人才不再來往。

蘇男曾向法院聲請親子鑑定獲准，約定到醫院鑑定的當天，陳男未現身，再次開庭時，陳男堅持不做鑑定，法官認為陳男與蘇妻之子親子鑑定，符合比例原則，陳男應負有配合檢驗的說明協力義務，卻不願依法院之命，協助完成勘驗義務，最後採信蘇妻之詞，判陳賠蘇男109萬2640元，每月還要付1萬1千元扶養費到孩子成年為止，仍可上訴。

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