男子旅館內身體不適 警消緊急救援發現是5案通緝犯解送歸案

蔡男因舊疾引發身體不適，警方到場查證後赫然發現他是身背5條詐欺案通緝犯。 （圖民眾提供）

2023/04/30 13:39

〔記者方志賢／高雄報導〕26歲蔡姓男子投宿三民區河北二路某旅館，前天上午疑似因舊疾引發身體不適，轄區派出所員警與消防救護人員獲報趕赴現場處置，蔡男表示稍作休息後已無大礙無需送醫，當員警查證其身分時，蔡男神情緊張疑有隱情，查證後赫然發現蔡男是身背5條詐欺案通緝犯，全案訊後將蔡男解送至高雄、台南、新竹地檢署歸案。

三民第一分局長明街派出所員警於28日上午10時許接獲報案，稱河北二路某旅館內住客需要協助，員警趕往處理，經旅館服務人員告知員警，蔡男原本疑似舊疾發作導致身體不適，但稍作休息後已恢復正常，員警為求謹慎，仍請救護人員到現場處置確認。

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蔡男表示身體已無大礙無需送醫，員警便接著詢問抄登資料以便回報，此時蔡男顯得緊張不安，且見他不停謊報身分證字號，甚至連自己出生日期都忘記，員警察覺有異，在不刺激蔡男的狀況下，小心翼翼地安撫開導蔡男，蔡男眼見法網難逃，才主動說出身分。

蔡男坦承自己是身背5條詐欺案通緝犯，因逃避刑期不想遭查獲才會謊報身分證並躲藏住旅館，豈料卻因一場緊急救護讓他身分曝光遭逮捕收場，全案訊後蔡男解送至高雄、台南、新竹地檢署歸案。

警方呼籲，民眾如因案被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分。

蔡男因舊疾引發身體不適，警方到場查證後赫然發現他是身背5條詐欺案通緝犯。 （圖民眾提供）

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