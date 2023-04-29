為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詭譎!「大滿發」漁船沉入深海 隔年竟從馬紹爾群島傳回訊號

    遠洋漁船均配備VMS系統，未料大滿發沉沒後，隔年竟從馬紹爾群島傳回船位訊號。（漁船示意圖，與本案無關）（記者吳政峰攝）

    遠洋漁船均配備VMS系統，未料大滿發沉沒後，隔年竟從馬紹爾群島傳回船位訊號。（漁船示意圖，與本案無關）（記者吳政峰攝）

    2023/04/29 23:50

    〔記者吳政峰／台北報導〕「大滿發」漁船余姓船東2017年間以沉沒為由，向交通部航港局申請註銷所有權登記獲准，未料農委會漁業署隔年竟收到漁船監控系統（VMS）回報，大滿發的訊號出現在馬紹爾群島，「死而復生」無照捕魚，農委會依違反遠洋漁業條例重罰1689萬元。余女興訟抗罰，一審原獲台北高等行政法院撤銷罰單，但二審最高行政法院認有蹊蹺未查明，日前發回更審。

    2017年7月間，余女以大滿發沉沒滅失為由，向航港局註銷所有權登記，並繳回船舶登記證書、國籍證書等資料。沒想到，2018年2月間，漁業署竟然收到大滿發VMS回報訊號，指船位在馬紹爾。外館人員前往查看，赫見大滿發死而復生，好端端停在港口，馬國漁業局亦證實船未沉沒。

    航港局獲報後，撤銷大滿發的所有權註銷登記及國籍證書註銷處分；農委會則認定大滿發無漁業證照及遠洋漁業作業許可，偷偷在馬國海域從事捕撈，違反遠洋漁業條例第13條規定，情節重大，重罰余女1689萬元。

    余女不服，興訟抗罰，主張2016年9月間就把大滿發賣給別人，早非所有權人，只是未辦理變更船舶登記，吳姓船長亦稱平日與其聯絡的業主是他人，而非她本人，足證她不是真正的漁船經營者。

    一審北高行採信余女主張，認為農委會不可只因余女是所有權人，就認定她要為不知悉或未參與的遠洋漁業作業負責，前年撤銷千萬元罰單。農委會不服，提起上訴。

    二審最高行審理發現事有蹊蹺，提出多個疑問，指余女雖稱大滿發已賣給別人，但買賣價金何時付清?付款金額是否與買賣價金相符?尾款付清前，余女對於大滿發是否仍具監督及控制權限?付清後為何遲未辦理所有權移轉登記?漁業執照所載漁業人為何未辦理變更?

    吳姓船長2017年6月2日出具海事報告書，稱大滿發由馬紹爾港前往太平洋區作業途中沉沒，余女有無據此向保險公司申請理賠?倘有，理賠金額多少?後續如何處置?由何人終局取得?大滿發保留延繩釣漁業汰建資格，2017年11月5日以411萬元讓渡給他人，價款終局由何人收取？

    最高行直言，這些疑點攸關余女是否為大滿發實際經營者的判斷，但一審卻未說明清楚，有未依職權調查事實及判決不備理由的違法，日前判決發回更審。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    差點海上喋血！菲漁工內鬨持刀對峙鬧罷工 高雄遠洋漁船將提前返航
    2023/04/25 11:46

    差點海上喋血！菲漁工內鬨持刀對峙鬧罷工 高雄遠洋漁船將提前返航
    台灣遠洋漁船大旺號被控虐待漁工 美下令禁靠港進口漁獲
    2020/08/21 11:09

    台灣遠洋漁船大旺號被控虐待漁工 美下令禁靠港進口漁獲

    8分鐘竹科核心 寶山特區重磅建案登場
    獨家》北太平洋捕秋刀魚 台灣漁船失火62船員獲救
    2019/08/05 23:33

    獨家》北太平洋捕秋刀魚 台灣漁船失火62船員獲救

    煩惱母親節禮物、大餐？找他就對了！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播