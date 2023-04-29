詭譎!「大滿發」漁船沉入深海 隔年竟從馬紹爾群島傳回訊號

遠洋漁船均配備VMS系統，未料大滿發沉沒後，隔年竟從馬紹爾群島傳回船位訊號。（漁船示意圖，與本案無關）（記者吳政峰攝）

2023/04/29 23:50

〔記者吳政峰／台北報導〕「大滿發」漁船余姓船東2017年間以沉沒為由，向交通部航港局申請註銷所有權登記獲准，未料農委會漁業署隔年竟收到漁船監控系統（VMS）回報，大滿發的訊號出現在馬紹爾群島，「死而復生」無照捕魚，農委會依違反遠洋漁業條例重罰1689萬元。余女興訟抗罰，一審原獲台北高等行政法院撤銷罰單，但二審最高行政法院認有蹊蹺未查明，日前發回更審。

2017年7月間，余女以大滿發沉沒滅失為由，向航港局註銷所有權登記，並繳回船舶登記證書、國籍證書等資料。沒想到，2018年2月間，漁業署竟然收到大滿發VMS回報訊號，指船位在馬紹爾。外館人員前往查看，赫見大滿發死而復生，好端端停在港口，馬國漁業局亦證實船未沉沒。

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航港局獲報後，撤銷大滿發的所有權註銷登記及國籍證書註銷處分；農委會則認定大滿發無漁業證照及遠洋漁業作業許可，偷偷在馬國海域從事捕撈，違反遠洋漁業條例第13條規定，情節重大，重罰余女1689萬元。

余女不服，興訟抗罰，主張2016年9月間就把大滿發賣給別人，早非所有權人，只是未辦理變更船舶登記，吳姓船長亦稱平日與其聯絡的業主是他人，而非她本人，足證她不是真正的漁船經營者。

一審北高行採信余女主張，認為農委會不可只因余女是所有權人，就認定她要為不知悉或未參與的遠洋漁業作業負責，前年撤銷千萬元罰單。農委會不服，提起上訴。

二審最高行審理發現事有蹊蹺，提出多個疑問，指余女雖稱大滿發已賣給別人，但買賣價金何時付清?付款金額是否與買賣價金相符?尾款付清前，余女對於大滿發是否仍具監督及控制權限?付清後為何遲未辦理所有權移轉登記?漁業執照所載漁業人為何未辦理變更?

吳姓船長2017年6月2日出具海事報告書，稱大滿發由馬紹爾港前往太平洋區作業途中沉沒，余女有無據此向保險公司申請理賠?倘有，理賠金額多少?後續如何處置?由何人終局取得?大滿發保留延繩釣漁業汰建資格，2017年11月5日以411萬元讓渡給他人，價款終局由何人收取？

最高行直言，這些疑點攸關余女是否為大滿發實際經營者的判斷，但一審卻未說明清楚，有未依職權調查事實及判決不備理由的違法，日前判決發回更審。

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