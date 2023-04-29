4/29 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/04/29 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月29日）開獎的第112000102期今彩539、雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000102期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、06、10、12、13、14、15、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共100注中獎，每注可得500元；肆獎共1437注中獎，每注可得100元。

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第112000102期今彩539中獎號碼為「06、08、22、32、38」，頭獎摃龜；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共7337注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1267注中獎，每注可得50元。

第112000102期39樂合彩中獎號碼為「06、08、22、32、38」，四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共292注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1236注中獎，每注可得1125元。

第112000102期3星彩中獎號碼為「942」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000102期4星彩中獎號碼為「9608」，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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