新北黑幫復仇槍擊案 弘仁會大哥「鯨魚」羈押禁見

警方將竹聯幫弘仁會中和組長「鯨魚」林京履（中）、杜姓小弟押解到新北地檢署複訊。（記者吳仁捷攝）

2023/04/29 23:23

上稿時間：21:00

更新時間：23:23

〔記者吳政峰／台北報導〕竹聯幫弘仁會與華山幫因金錢糾紛種下嫌隙，短短10天內相繼在新北市互開69槍示威，綽號「鯨魚」的主嫌林京履落跑海外，28日被刑事局從馬來西亞押解回台，新北地檢署訊後認定林京履涉犯組織犯罪條例等罪嫌，有逃亡、滅證、勾串之虞，29日向新北地院聲請羈押禁見，院方深夜召開聲押庭，10點50分裁准。

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新北檢檢察官訊問完畢後，認林京履涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，另有反覆實行恐嚇、詐欺犯罪之虞，29日向新北院聲請羈押並禁止接見通信。另一名杜姓被告，則諭知6萬元交保。

新北院晚間10時召開羈押庭，僅庭訊50分鐘，就認定林京履犯罪嫌疑重大，有羈押禁見事由，裁准檢方聲請。

新北檢因應本次暴力事件，由主任檢察官楊景舜統籌調派，召集檢察官陳力平、吳姿穎組成專案小組，截至目前為止，已逮獲30名幫眾，其中8人被新北院裁准羈押禁見，另有2名少年犯被新北庭裁定收容。

檢方調查，弘仁會、華山幫因一名17歲少年阿翔的借貸，導致雙方產生嫌隙，自本月10日至20日間，兩幫派在大台北地區，相互開槍攻擊對方的據點示威，10天以來，雙方合計開了69槍，驚動黃明昭親自坐鎮指揮，新北市警局局長廖訓誡亦親自帶隊掃蕩黑幫。

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