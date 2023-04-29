新北黑幫復仇槍擊案 新北檢出手再押4名幫眾

警方將竹聯幫弘仁會中和組長「鯨魚」林京履（中）、杜姓小弟押解到新北地檢署複訊。（記者吳仁捷攝）

2023/04/29 17:31

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市近日爆發竹聯幫弘仁會與華山幫互相槍擊的重大治安事件，驚動警政署長黃明昭親自出面坐鎮，目前已逮捕30名幫眾。新北地檢署繼日前聲押禁見3人獲准後，29日再度聲押禁見4人獲准；至於主嫌「鯨魚」林京履28日被刑事局從馬來西亞押解回台後，目前仍在偵訊中。

新北檢27日再度發動搜索，約談14人，其中簡姓、吳姓、陳姓、蘇姓等4名幫眾因涉嫌槍砲、組織等罪，嫌疑重大，有重罪、逃亡、滅證、勾串共犯及證人之虞，由檢察官向新北地院聲押禁見，院方29日召開強制處分庭後裁准。本案累計至今已押7人，少年槍手與接送的少年另裁定收容。

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主嫌、弘仁會中和組長林京履（鯨魚），案發後潛逃馬來西亞，刑事局掌握其行蹤，請駐馬來西亞聯絡官協調當地執法機關，28日晚間將林京履及同行的杜男等2人押解返台歸案，目前正由檢察官訊問中。

檢方調查，弘仁會、華山幫因一名17歲少年阿翔的借貸，導致雙方產生嫌隙，自本月10日至20日間，兩幫派在大台北地區，相互開槍攻擊對方的據點示威，10天以來，雙方合計開了69槍，驚動黃明昭親自坐鎮指揮，新北市警局局長廖訓誡，亦親自帶隊掃蕩黑幫。

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