礁溪龍潭游泳池用地案 救國團「逆轉」勝、宜蘭縣政府敗訴

礁溪龍潭游泳池用地案，高院更一審逆轉，宜蘭縣政府敗訴。（資料照）

2023/04/29 15:09

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪龍潭游泳池用地，所有權人原登記為「縣有」；縣府在2004年變更登記為救國團所有。2018年，縣府認為當初認定有誤，撤銷登記改回「宜蘭縣」，救國團不服提起訴訟。台北高等行政法院更一審「逆轉」，判決縣府敗訴，訴願決定與原處分均撤銷。縣府表示，會提出上訴，爭取縣府權益。

礁溪鄉永興段等13筆土地的土地所有權人，縣府在1965年登記為「縣有」，後更正為「宜蘭縣」、管理機關為救國團宜縣團委會；縣府在2004年召開會議討論，認為土地買賣契約印信及法定代理人均為救國團印信與主委私章，並無縣府印信與縣長職名章；縣府亦查無當年編列預算價購土地的預決算書，因此辦理所有權變更正為救國團所有。

請繼續往下閱讀...

2018年，縣府認為2004年資訊不周全，以致會議結論有誤；撤銷救國團所有權人登記改回「宜蘭縣」。救國團提出訴願被駁回，進而提出行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分，台北高等行政法院原認定縣府撤銷登記處分並無不法，駁回原告（救國團）之訴。

救國團上訴最高行政法院，最高法院將原判決廢棄，發回高院更為審理。最近更一審判決出爐，全案出現逆轉，訴願決定及原處分均撤銷，也就是縣府敗訴，土地所有權應為救國團所有。

法官認為，縣府撤銷、更正2004年登記，但並未說明當年的處分有何瑕疵、錯誤，不符合職權撤銷處分要件。依據行政程序法，撤銷原處分要考量公、私益比較，有無信賴利益等，縣府並未給救國團陳述意見機會，其判斷自屬恣意，綜合上述，原處分與訴求決定一併撤銷，以符法制。

不過，法官指出，此案是涉及縣府與救國團間私權糾紛，以及不當黨產處理委員會對於救國團爭執的不動產屬於國有之事，應依循民事訴訟或者針對不當黨產處理委員會依法之認定為行政訴訟，始為明辦。

縣府強調，當年救國團屬國防部轄下政府機構，泳池用地委由其管理，2004年隱瞞脫離政府機構事實，造成縣府誤判，變更成救國團私有財產，縣府回復1965登記狀態，並無侵害法益可言，不當黨產處理委員會也認定相關土地為縣府所有，因此未再依不當黨產條例移轉國有，縣府會提出上訴，同時也會針對法官建議進行討論，採取最有利作法，維繫縣有財產與縣民權益。

礁溪龍潭游泳池用地案，高院更一審逆轉，宜蘭縣政府敗訴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法