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    歹徒揚言阿里山隨機殺人放火 警加強巡邏

    歹徒揚言到阿里山殺人放火，警方到處搜查。（警方提供）

    歹徒揚言到阿里山殺人放火，警方到處搜查。（警方提供）

    2023/04/29 14:24

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農委會林務局所屬的「台灣山林優遊網」昨天收到署名「邵O省」之人發出的恐嚇信件，揚言5月1日將進入阿里山「隨機殺人」、「投擲燃燒瓶火燒山林」並直播，致人心惶惶，嘉縣竹崎警分局隨即成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，今天並派員上山加強巡邏、巡查，相關警戒措施將持續到5月1日之後。

    屬名「邵維省」寄恐嚇網路信件給林務局山林悠遊網，標題為「我準備了五個燃燒瓶，一把匕首」，內文聲稱「5月1日我將進入阿里山，隨機殺人，割喉，並且隨機朝人群密集之處投擲燃燒瓶，同時向樹木投擲燃燒瓶放火！我的同伴並且會在臉書同步直播這一偉大壯舉！」。

    為預防歹徒提早犯案，警方不敢掉以輕心，今天遊客要進入阿里山遊樂區時，員警就在管制大門口警攔檢及詢問，遊客稱氣氛有些緊張，但為了大家安全起見，還是配合一下。

    竹崎警分局指出，獲知恐嚇案立即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦並追查相關IP及進行網路巡邏蒐報密切關注，今天就調派刑事人員至阿里山遊樂區相關景點作場地勘查、安全維護，並與觀光局阿里山風景區管理處、嘉義市政府警察局、警政署保安第七總隊加強聯繫，共組巡邏警力、提高見警率，維護人民安全。

    歹徒揚言到阿里山殺人放火，警方嚴陣以待。（警方提供）

    歹徒揚言到阿里山殺人放火，警方嚴陣以待。（警方提供）

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