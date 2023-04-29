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    聯華食品大火釀8死！課長、防火管理人涉過失致死 各30萬交保

    聯華食品彰化廠火警，造成8死14傷，是彰化縣近10年最嚴重的工安事件。（資料照）

    聯華食品彰化廠火警，造成8死14傷，是彰化縣近10年最嚴重的工安事件。（資料照）

    2023/04/29 12:02

    〔記者陳冠備／彰化報導〕聯華食品彰化廠25日發生火警，彰化地檢署檢察官昨（28日）再相驗一名搶救不治的菲律賓女移工，目前總計造成8死14傷，對此檢方昨日也傳訊蔡姓防火管理人及現場主管鄭姓課長等人，訊後認為蔡、鄭兩人涉過失致死罪嫌重大，但尚無羈押必要，均予以30萬元交保。

    該場火警現場救出22人，至今已有8人不敵濃煙嗆傷奪命，是彰化近10年來最嚴重工安火警事件，案發後，彰化地檢署立即指派檢察官鄭文正指揮彰化縣警察局北斗分局，協同彰化縣消防局等各權責單位依專業分工，就火災發生原因、現場狀況等進行調查。

    檢方日前表示，火場部分由消防局等專業單位先進行火場重建及鑑識工作，檢方傳訊疑似起火點，二樓機台操作工作人員、課長等人，以釐清火警當時發生狀況，並追查現場自衛消防編組人員是否構成刑事責任過失致死等情況。

    經過檢方連日調閱案發現場監視錄影畫面、消防防護計畫書等資料，並仔細分析及訊問相關人員後，昨天下午傳訊蔡姓防火管理人（50歲）、現場主管鄭姓課長（39歲）等人。檢方認為蔡姓、鄭姓2人涉犯過失致死罪嫌重大，惟無羈押必要，訊後予以30萬元交保。

    聯華食品彰化廠火警，現場救出員工多半遭濃煙嗆傷急救。（資料照）

    聯華食品彰化廠火警，現場救出員工多半遭濃煙嗆傷急救。（資料照）

    彰化檢方進入事發現場了解狀況，認為工廠兩名管理人涉犯過失致死罪嫌重大。（資料照）

    彰化檢方進入事發現場了解狀況，認為工廠兩名管理人涉犯過失致死罪嫌重大。（資料照）

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