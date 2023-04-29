超危險！盆栽、水桶全搬到路中央 警方沿路找到闖禍的「她」

夜深人靜的埔里市區街道，水桶、盆栽等物品全被搬到路中央。（民眾提供）

2023/04/29 08:52

〔記者佟振國／南投報導〕母湯啦！南投縣埔里鎮市區南盛街等道路，昨天凌晨出現罕見畫面，各式盆栽、大型水桶及廣告物全部跑到道路中央，路障甚至延伸數百公尺，讓路過民眾傻眼，由於嚴重影響行車安全，埔里分局員警獲報沿路搜尋，終於找到正為道路「加工」的婦人，據了解，婦人有精神障礙，曾多次擅動他人物品而成警局常客，但這次闖的禍不小，且情緒不穩，警方則是通報衛生單位協助送醫治療。

昨天凌晨2點半左右民眾路過南盛街，看到1名婦人竟把路邊的花盆、垃圾桶、廣告看板、桌子等，只要能搬動的東西都被移到了馬路中間，雖然三更半夜人車稀少，但晚上視線不佳，沿路的大型障礙物仍嚴重危及行車安全，不知婦人為什麼要這麼做，真的非常危險。

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埔里分局埔里派出所員警接獲民眾報案到場，根據民眾描述的怪異行為人，大致已猜到是陳姓婦人，趕緊沿著障礙物搜尋，經南盛街、河南路、中山路等街道找了數百公尺，終於發現持續為道路「加工」的陳姓婦人，趕緊將她帶回派出所，婦人一度情緒激動表示「有人指示一定要這麼做！」

據了解，婦人有多次擅動他人物品的紀錄，有一次還將某寺廟的大量金紙亂撒，或是丟進金爐焚燒，脫序行為已多次鬧上警局，這次沿路製造路障更嚴重影響公共安全，員警見她情緒不穩，通報衛生單位協助就醫治療。

由於道路一片狼藉，員警與數位熱心民眾則是將障礙物移置路邊，但不知道這些東西是從哪裡搬出來的，一早許多人都發現家門前的東西不翼而飛，得知凌晨的鬧劇後趕忙沿路尋找自家物品。

畫面曝光引起網友議論，有人笑稱「是要舉辦大型公路障礙賽」，也有人認為「真的很危險，難道嫌車禍還不夠多嗎」，有人則是不滿市區道路旁的路霸太多，「婦人可能就是看不慣路邊佔地為王的路霸」、「把人性的黑暗面（路霸物）通通拉出來給大家看看，只能給個讚」、「放路霸的人也該被檢討」。

埔里鎮南盛街等市區街道，昨天凌晨出現罕見畫面，道路中央被擺放各式障礙物。（民眾提供）

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