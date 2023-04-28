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    文化資產又「自燃」？起火玉里鐵道宿舍是「聚落建築群」

    花蓮玉里鎮火車站旁鐵路宿舍今天傍晚起火，烈焰濃煙衝天。（民眾提供）

    花蓮玉里鎮火車站旁鐵路宿舍今天傍晚起火，烈焰濃煙衝天。（民眾提供）

    2023/04/28 20:35

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里火車站旁鐵路局宿舍今天傍晚5點半左右竄出濃煙，木構造平房火勢一發不可收拾，火勢已控制，幸好舊宿舍無人居住。不過，起火的鐵路局宿舍也是登錄為文化資產的「聚落建築群」，目前尚未啟動修復再利用。花蓮縣文化局說，後續將評估毀損情況，做出維護建議。

    起火的宿舍群其實是已登錄的文化資產「玉里鐵道宿舍群」，2019年登錄「聚落建築群」。依文化部資料，管理單位是花東縱谷國家風景區管理處，玉里舊火車站在1917年完工，目前現存為1930年代共濟官舍及本島人官宿，1960年代改建的磚造宿舍，具有歷史價值。

    花蓮縣文化局文資科長黃用斌說，縣府在登錄聚落建築群，也已依照文資法辦理建築保存及再發展的上位計劃，2019年委託顧問團隊調查研究，去年剛完成成果報告，也有設置監視及災害警示系統，目前是原地保存，尚未啟動修復再利用計畫；火災後將盡速請專業團隊勘查評估，做出後續維護的建議。

    玉里大同路今天傍晚5點半發生火警，由於車站附近往來民眾很多，不少人目擊。現場火勢很大、濃煙不斷冒出，木構造建築火勢一發不可收拾，燒成一片，至少5間房屋遭波及。消防局說，傍晚5點29分獲報，出動玉里、東里、三民、觀音、富里6個分隊共11車、警消及義消多達50多人到場搶救，火勢在6點22分控制。

    消防局指出，初步了解鐵路局宿舍相當老舊，發生火警的幾戶都是空屋，懷疑可能街友使用，後續將進入火場逐一清查，了解是否有人受困。

    起火的玉里台鐵舊宿舍證實是文化資產保存法登錄的「聚落建築群」。（取自花蓮縣文化局網站）

    起火的玉里台鐵舊宿舍證實是文化資產保存法登錄的「聚落建築群」。（取自花蓮縣文化局網站）

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