為1棵牛奶果樹被拔掉 老農持雙刀攻擊被害人下場出爐

兩名男子農地相鄰卻因界址常起爭執，結果又為一棵牛奶果樹是否越界起衝突，長柄刀、鐮刀齊出。牛奶樹示意照，與本新聞無關。（南投林管處提供）

2023/04/28 20:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕兩名陳姓農民彼此的農地相鄰，兩人卻對界址有爭議，其中63歲陳男（小陳）認為71歲陳男（老陳），在自己的農地種了1棵牛奶果樹，逕自將樹拔掉，老陳憤而拿出長柄刀攻擊小陳背部但被奪下，再抽出腰間的鐮刀要攻擊，仍被奪下並壓到在地，2人均掛彩，也都被依傷害罪嫌起訴，南投地院審理後，認為小陳是自我防衛判處無罪，老陳判刑3個月。

71歲老陳與63歲小陳之母的農地相鄰，兩人常為了界址爭執不休，去年5月某日，小陳看到1棵新植的牛奶果樹，認為老陳種牛奶果樹侵占母親的農地，就把該樹拔掉。事實上這棵樹種植的地方屬於國有林業用地，皆非雙陳的土地。

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老陳發現自己的樹被拔掉，氣得找小陳理論，兩人火氣都很大，老陳一氣之下，拿出長柄刀朝小陳背部攻擊，小陳轉身跟對方拉扯搶奪，比老陳年輕8歲的小陳把長柄刀奪下。

老陳的長柄刀被奪下後，火氣更大了，隨即拔出腰際的鐮刀（俗稱香蕉刀），朝小陳揮過去。小陳火速抓住老陳持刀的手，再將老陳壓倒在地，老陳左前額壓傷，左顴骨血腫合併表淺性傷口、左側前胸壁挫傷。小陳也膝蓋、背部、前胸、小腿擦挫傷。

小陳在奪下雙刀後，拿著奪下的長柄刀、鐮刀向警方報案，兩人都被依傷害罪嫌移送法辦，老陳則控告小陳毀損，毀損部分，南投檢方不起訴，兩人都被依傷害罪嫌起訴，惟法官認為，小陳是自我防衛才壓制對方，造成對方和自己受傷，因此判決小陳無罪，老陳則判處3個月徒刑，可上訴。

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