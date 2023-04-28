4/28 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、高雄

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/04/28 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月28日）開獎的第112000101期今彩539頭獎開出2注，由新北市新店區光明街83號的「晶鑽彩券企業社」、高雄市鳳山區鳳松路360號的「生財發彩券行」開出，每注可得800萬元，第112000046期大樂透、第112000101期雙贏彩均摃龜。

第112000046期大樂透中獎號碼「05、31、38、41、43、47，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得81萬1137元；參獎共47注中獎，每注可得5萬5757元；肆獎共85注中獎，每注可得1萬9819元；伍獎共1750注中獎，每注可得2000元；陸獎共2510注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7245注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3853中獎，每注可得400元。

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第112000046期49樂合彩中獎號碼為「05、31、38、41、43、47」，四合共1注中獎，可得20萬元；三合共76注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2141注中獎，每注可得1250元。

第112000101期雙贏彩中獎號碼為「02、05、07、08、09、12、14、15、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共100注中獎，每注可得500元；肆獎共1239注中獎，每注可得100元。

第112000101期今彩539中獎號碼為「07、10、11、36、39」，頭獎共2注中獎，可得800萬元；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共6580注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3634注中獎，每注可得50元。

第112000101期39樂合彩中獎號碼為「07、10、11、36、39」，四合共1注中獎，可得21萬2500元；三合共210注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9016注中獎，每注可得1125元。

第112000101期3星彩中獎號碼為「160」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000101期4星彩中獎號碼為「7156」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」 。

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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