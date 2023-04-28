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    加強取締「不禮讓行人」 嘉縣警局半個月抓到102件

    嘉義縣警察局啟動「車不讓人」違規執法。（嘉義縣警察局提供）

    嘉義縣警察局啟動「車不讓人」違規執法。（嘉義縣警察局提供）

    2023/04/28 16:45

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕國內汽機車與行人爭道情況相當普遍，民眾也常在行人穿越道斑馬線上遭受車輛撞擊事故，為保障行人用路安全，促使車輛駕駛人停讓行人優先通行，嘉義縣警察局4月中起加強取締，半個月共取締「車不讓人」違規102件，附帶取締闖紅燈（含紅燈右轉）2073件。

    嘉義縣警察局交通隊表示，內政部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，今年3月31日起調高汽車違反「道路交通管理處罰條例」第44、48條第2項裁罰金額至最上限3600元，立法院4月14日三讀通過條例修正案，調高上述條文罰鍰金額上限為6000元，警察機關加強「汽機車直行不禮讓行人」、「汽機車轉向不讓行人」、「汽機車闖紅燈」、「汽機車紅燈右轉」、「慢車不停讓路人」等5項違規執法。

    縣警局表示，嘉義縣去年發生路口行人交通事故71件，於行人穿越道上肇事者有20件，警察局觀察轄內路口行穿道人車動態，有將近3成5駕駛人未確實停讓行人，4月中起交通隊、各分局會同嘉義區監理所、大眾運輸業者進行宣導，傳達「車輛慢看停，行人停看聽」路口安全觀念，深化「車輛停讓行人優先通行」理念，在轄內45處易肇事、行人多或學校周邊路口，編派警力執行現場蒐證攔查，運用路口科技執法設備智慧鏡頭逕行舉發，全面取締爭先搶越行人穿越道違規車輛。

    警方提醒，汽、機車或慢車臨近行人穿越道，無論直行或轉彎，若距離行人行進方向不足3公尺（約1個車道寬），且汽車前懸或機、慢車前輪進入行穿道上，廹使行人停步或讓道者，即構成違規，將面臨高額罰鍰；此外，未劃設行人穿越道斑馬線的路口，亦有自人行道或路沿延伸對應的隱形行穿道存在，駕駛人須注意行人動態，隨時做好停讓準備。

    嘉義縣警察局啟動「車不讓人」違規執法。（嘉義縣警察局提供）

    嘉義縣警察局啟動「車不讓人」違規執法。（嘉義縣警察局提供）

    嘉義縣警察局宣導「路口慢看停，行人停看聽」觀念。（嘉義縣警察局提供）

    嘉義縣警察局宣導「路口慢看停，行人停看聽」觀念。（嘉義縣警察局提供）

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