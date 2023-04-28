黑幫從南到北收購100萬顆感冒藥 警逮9人估可煉製市價1.6億安毒

警方查扣50多款的大批鼻炎、感冒藥，以及假麻黃素近4公斤、現金85萬元、子彈6顆、藥錠去膜機、攪拌機等不法贓證物。（記者邱俊福攝）

2023/04/28 15:46

〔記者邱俊福／台北報導〕屏東地區不良幫派組合分子劉姓、厲姓男子，涉嫌籌組製毒集團，由旗下成員以騎機車、駕車方式，於台灣西半部地區到各地藥局，瘋狂收購有假麻黃素的鼻炎、感冒藥錠、膠囊，再轉往屏東製毒工廠，提煉成安非他命販售，刑事局偵四大隊第一隊今天宣布偵破，逮捕劉、厲與旗下成員等9人送辦，查扣高達百萬顆藥錠、膠囊，初估可製成市價1.6億元的200公斤安毒。

警方調查，42歲劉男與35歲厲男，平時混跡屏東地區，為地方的不良幫派份子，共謀利用有假麻黃素成分的鼻炎與感冒藥錠、膠囊，提煉安毒牟利，但因每家藥局每人限制只能購買2盒，便從去年4月開始至9月，劉男教唆旗下成員，分成兩組，一組人從北市到新竹地區，沿線騎乘機車，不論颳風下雨，到各藥局收購，另一組從苗栗到台南，駕車收購。

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所有收購的藥錠、膠囊，以每顆賺3元賣給居中的成員，居中成員再拿到桃園市劉嫌的租屋處集中，每顆賺取1元，最後劉嫌將藥錠、膠囊移轉到屏東一間透天厝改裝成製毒工廠，交由厲男提煉毒品。

警方據報後，由新北地檢署檢察官阮卓群指揮，去年9月開始展開查緝，至本月共執行三波查緝行動，逮捕劉、厲與旗下收購的成員，共9人到案，查扣50多款的鼻炎、感冒藥，初估共高達百萬顆藥錠、膠囊，以及假麻黃素近4公斤、現金85萬元、子彈6顆、藥錠去膜機、攪拌機等不法贓證物。

警方表示，該集團5個月收購過程中，第一層前往藥局收購的成員，每月利潤約10萬元，中間人每月賺百萬元，而查扣的百萬顆藥錠、膠囊，約可製作200公斤安毒，每公斤安毒市價80萬元估計，市價高達1.6億元。

全案依毒品罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後劉、厲2嫌聲押獲准，其餘交保候傳，目前專案小組將持續溯源查獲收購者及製毒者。

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