就為了買毒品 4嫌搬走近萬公尺電纜線

台南安定區1處倉庫遭竊走近萬公尺的電纜線，善化警方逮到4嫌。（民眾提供）

2023/04/28 16:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化1家自動化工程公司在安定區倉儲內存放大量作業用的電纜線，遭有地緣關係的王姓男子覬覦，竟夥同另3名共犯陸續搬走了近萬公尺，業者損失不貲，警方以車追人，逮獲4嫌，於回收場起出逾83公斤的紅銅裸線，幹下重大竊案，就為了變現買毒，偵訊後移送法辦。

這家自動化工程公司在4月中旬發現承租於安定區倉庫內的電纜線有短少，清點後，被竊走了逾9700公尺，損失市價約200萬元，檢具相關證明文件，向警方報案。

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善化警分局隨即組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，研判歹徒有事先勘查，且對地形熟知，陸續行竊4次，在分析遭竊廠房的週邊環境後，調閱附近上百支路口監視器，展開追緝。

警方發現駕駛變造車牌的車輛前往行竊，企圖躲避監視器的查緝，經跟監、蒐證，先鎖定林姓男子等3人涉案，隨即持拘票、搜索票，先前往東區、安定區查獲到案。

警方也查獲已削皮銅線1捆、已剝皮拆解銅線1袋、電纜線外皮1批，還有作案用工具，以及毒品安非他命、搖頭丸、大麻等，並循線於南區的資源回收場起出遭竊電纜紅銅裸線共逾83公斤。

經深入追查，獲知作案第4人身份，是居住於高雄市小港區蕭嫌，善化警方立即聲請拘票前往查緝到案，訊後依加重竊盜與毒品罪移送台南地檢署偵辦。

據了解，落網的4人當中，王嫌曾經在安定區倉儲附近工作過，熟悉環境，連續下手行竊；善化警方也表示，若民眾發現可疑人車或有剝掉、焚燒電纜線塑膠外皮，以及囤積來路不明電纜線情事，請撥打報案電話110警方立即到場處理。

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