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    首頁　>　社會

    台電電線遭鳥擊短路 火花從天灑落2輛特斯拉遭火「紋身」

    沈姓車主2輛購買不到半年的特斯拉停在路旁遭從天灑落的火花波及，車頂、擋風玻璃及引擎蓋多處燒燙傷。（記者黃淑莉攝）

    沈姓車主2輛購買不到半年的特斯拉停在路旁遭從天灑落的火花波及，車頂、擋風玻璃及引擎蓋多處燒燙傷。（記者黃淑莉攝）

    2023/04/28 15:21

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣農會旁的台電電線桿，今天上午7點40分左右莫名傳出2次爆炸聲後冒出火花，停在下方的2輛特斯拉轎車遭波及，車頂、引擎蓋、擋風玻璃多處被「火吻」，幸沒有傷及路人。

    特斯拉沈姓車主指出，今天早上在家停到爆炸聲，跑到屋外查看，電線桿上方電線冒出火花，並掉落到他的車上，第一時間心想應該不嚴重，上前查看車頂、擋風玻璃、引擎蓋發現有多處遭火燒燙傷，擋風玻璃及車頂玻璃出現多處裂痕，引擎蓋烤漆也受損。

    沈姓車主說，該處電線桿每到晚上多次發出「霹哩啪啦」聲響，不知是太老舊還是有什麼問題，有跟台電反映但都沒處理，今天早上就突然「碰！碰！」冒出火花從天灑落。

    沈姓車主表示，2輛都交車不到半年，車損部分他已向轄區斗南派出所報案，後續交由保險公司處理，不過因附近電線桿的電線雜亂，尤其附近有幼兒園、縣農會、醫院，往來人車很多，還好出事當下沒有路人行經，希望台電公司能派員整理。

    台電雲林區處指出，位在斗南永安、文昌路口的電線今天上午7點多因遭鳥類碰觸造成短路爆炸起火，車損部分台電會理賠也與車主達成共識，至於民眾反應電線雜亂部分會再派維護人員前往巡視。

    位在斗南永安、文昌路口的台電電線今天上午因鳥類碰觸短路，火花從天灑落波及停在下方2輛特斯拉轎車，台電工程人員獲報到場搶修。（沈姓車主提供）

    位在斗南永安、文昌路口的台電電線今天上午因鳥類碰觸短路，火花從天灑落波及停在下方2輛特斯拉轎車，台電工程人員獲報到場搶修。（沈姓車主提供）

    附近民眾反映，今天發生事故地點的周邊電線雜亂，希望台電公司派員整理，確保人車安全。（記者黃淑莉攝）

    附近民眾反映，今天發生事故地點的周邊電線雜亂，希望台電公司派員整理，確保人車安全。（記者黃淑莉攝）

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