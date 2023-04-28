約談判見對方有5人來勢洶洶 警搜出電擊槍、手銬

約談判見對方有5人來勢洶洶，警方快打部隊拔槍喝斥搜出電擊槍、手銬。（民眾提供）

2023/04/28 08:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興警分局今天凌晨2點5分獲報，洪姓、謝姓男子有金錢借貸糾紛，相約民主橫路某旅館商討還錢事宜，謝男見對方來了5人，察覺不對勁向警方求助，警方快打部隊迅速趕到，拔槍喝令5人受檢，果然在同行的李姓男子車上查獲西瓜刀，並在後座唐姓男子身上搜出電擊棒、手銬，化解一場可能的械鬥。

新興分局今指出，今晨2時5分許，接獲報案稱民主橫路上有糾紛情事，經警方到場了解，現場並無衝突發生，但發現洪男（21歲）這一方共有5人同車而來，車上還有李男（21歲）、唐男（29歲），以及2名吳姓男子（約20多歲）。

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警方調查，洪男與謝男（19歲）有金錢借貸糾紛，遂與謝男今日相約於新興區民主橫路某旅館見面商討還錢事宜，過程中謝男自旅館4樓向外看，發現洪男竟另帶4人到場，深怕發生事端，立刻報警請求協助，警方到場瞭解後，現場無衝突，並盤查李男等1車5人，在李男（車主）車上後行李箱，搜出1把西瓜刀，後座唐男身上搜出電擊棒、手銬。

警方將6人帶回派出所偵訊，訊後依違反社會秩序維護法，將李男、唐男移請高雄地方法院簡易庭裁處。

約談判見對方有5人來勢洶洶，警方快打部隊拔槍喝斥搜出電擊槍、手銬。（民眾提供）

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