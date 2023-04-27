軍人不得擔任國民法官 法官向準軍醫進行法治教育

司法院與國防醫學院合辦法治教育活動。（記者吳政峰翻攝）

2023/04/27 22:42

〔記者吳政峰／台北報導〕國民法官法今年元旦上路，雖然排除現役金人擔任國民法官資格，但司法院27日仍與國防醫學院共同舉辦「國民法官策展及重要法治宣導」活動，由國防醫學院院長查岱龍少將及司法院新聞及法治宣導處處長張永宏共同揭幕，查岱隆表示，醫學與司法都是照顧人的工作，軍事院校普及法治教育有其重要性。

司法院指出，國民法官制度是司法制度的重大變革，為了讓來自各行各業的民眾瞭解制度內涵，司法院於國民法官法施行前後，持續在校園、社區、企業、機關辦理各種宣導活動，軍人是社會中堅、國家干城，即使軍人服役期間不具參與審判資格，但仍可將國民法官新制與相關法治教育帶進家庭與社會。

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查岱致詞時指出，醫學與司法都是照顧人的工作，軍事院校普及法治教育有其重要性；張永宏則藉由6個關鍵數字、9個QA勾勒國民法官制度樣貌；國防醫學院教授魏澤民說明本次策展緣由、並分享活動影像。

司法院表示，國防醫學院為深化全校師生、官士兵、約聘職員等對國民法官制度的認識，與司法院共同合作，定4月24至28日為「國民法官及法治教育宣傳週」，透過電視牆、國醫及三軍總醫院官網、臉書、醫藥雜誌、青年日報等報章雜誌與網路平台，宣導國民法官新制及反毒品、反詐欺、反霸凌、性別平等教育等資訊。

司法院亦辦理國民法官暨法治教育創意海報競賽，讓各相關軍方單位瞭解國民法官制度意涵，希冀藉由本次活動抛磚引玉，引起國軍官兵共嗚，期許成為國軍推動國民法官制度宣導的領頭羊。國防部最高軍事法院院長金甌少將、國醫教育長吳家兆醫師、全國法治單位法制人員、全院師生、醫療人員均到場參加。

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