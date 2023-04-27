不戴安全帽車禍死亡全國第二高 屏東警局強力取締開出1540張罰單

騎機車沒戴安全帽，車禍發生時極容易造成嚴重傷害。（屏東警分局提供）

2023/04/27 21:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣機車駕駛人未戴安全帽發生車禍死亡件數，去年達到23件，高居全國第二名，受傷件數達到1230件，顯現仍有不少民眾騎機車不戴安全帽，屏東縣警局下令加強取締，屏東分局短短4個月已開出1540件罰單 ，請民眾騎機車一定要戴安全帽來降低車禍傷害。

屏東縣交通隊統計，110年因未戴安全帽的A1事故有20件、A2有1059件，111年A1有23件、A2有1230件，顯示出屏東縣機車騎車未戴安全帽的情況仍然相當多，而沒戴安全帽在發生交通事故時容易造成重大傷害及死亡，因此必須加強宣導及取締，屏東縣警局分析，屏東縣因為是農業縣，不少農民嫌戴安全帽外出麻煩，因此不願配戴，而且部分民眾認為戴安全帽是為了應付警察取締，配戴時未繫帽帶扣環，或者過於寬鬆，一旦發生事故時，安全帽容易脫落而造成頭部撞擊傷害，必須加強宣導及取締，減少騎機車不戴安全帽情況。

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屏東警分局表示，屏東地區110年未戴安全帽死亡者有5件、A2受傷者有362件；111年A1死亡者有6件、A2受傷者有390件，統計數字上升，因此從今年起加強對未戴安全帽違規取締，112年1-4月共計舉發1540件，較去年同期增加596件，雖然罰單的費用不高，但警方仍希望民眾要選立正確配戴安全帽的觀念，才能降低交通事故造成的傷害。

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