4/27 今彩539頭獎開出6注！ 這家彩券行就占3注、每注可得400萬元

4/27今彩539頭獎開出6注！ 這家彩券行就占3注、每注可得400萬元。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/04/27 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月27日）第112000100期今彩539頭獎6注中獎，由新北市泰山區明志路1段328號1樓「飛來福樂透商行」（開出3注）、桃園市平鎮區新富里環南路2段259號1樓「黃金城彩券行」、彰化縣員林市和平里中正路537號1樓「金萬益彩券行」、高雄市三民區鼎山街553號「旺旺彩券行」開出，每注可得400萬元。第112000034期威力彩、第112000100期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000034期威力彩中獎號碼為「第一區：07、15、25、33、36、38，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得904萬102元；參獎2注中獎，每注可得15萬元；肆獎29注中獎，每注可得2萬元；伍獎160注中獎，每注可得4000元；陸獎1309注中獎，每注可得800元；柒獎2443注中獎，每注可得400元；捌獎1萬2915注中獎，每注可得200元；玖獎1萬7038注中獎，每注可得100元；普獎2萬8985注中獎，每注可得100元。

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第112000100期今彩539中獎號碼為「03、13、22、32、39」，頭獎6注中獎，每注可得400萬元；貳獎248注中獎，每注可得2萬元；參獎7538注中獎，每注可得300元；肆獎7萬3548注中獎，每注可得50元。

第112000034期38樂合彩中獎號碼為「07、15、25、33、36、38」，五合摃龜；四合6注中獎，每注可得6萬7500元；三合44注中獎，每注可得5750元；二合1504注中獎，每注可得750元。

第112000100期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、08、10、11、13、14、17、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎7注中獎，每注可得10萬元；參獎135注中獎，每注可得500元；肆獎1357注中獎，每注可得100元。

第112000100期39樂合彩中獎號碼為「03、13、22、32、39」，四合15注中獎，每注可得21萬5000元；三合444注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬2552注中獎，每注可得1125元。

第112000100期3星彩中獎號碼為「811」，正彩34注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000100期4星彩中獎號碼為「4702」，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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