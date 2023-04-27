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    「鐵窗牌」美食！南二監「五彩天然蔬果乾拌麵」上市

    台南第二監獄成立製麵所，新設曬麵場，生產的「六甲荷麵」創新推出五彩天然蔬果乾拌麵。（記者楊金城攝）

    台南第二監獄成立製麵所，新設曬麵場，生產的「六甲荷麵」創新推出五彩天然蔬果乾拌麵。（記者楊金城攝）

    2023/04/27 20:45

    〔記者楊金城／台南報導〕台南第二監獄成立製麵所，新設曬麵場，生產的「六甲荷麵」，創新推出五彩天然蔬果乾拌麵，今天（27日）亮相，比美關廟麵。

    南二監典獄長李進國說，南二監的製麵技藝班請來關廟麵老師父教導製麵技巧，精益求精，製麵所現有6名「師父級」收容人和8名學員。

    「六甲荷麵」之前只有原味乾拌麵，今年設置新的曬麵場，研發出新口味五彩天然蔬果乾拌麵，每種蔬果麵條研製都要反覆試作才成。

    五彩天然蔬果乾拌麵由製麵所純手工製麵、全日曬，加入紅龍果、胡蘿蔔、紫薯、南瓜、新鮮蔬菜等天然食材，製成5種蔬果乾拌麵，僅添加食鹽，麵條快煮約7分鐘即可食用，口感Q彈。

    李進國說，五彩天然蔬果乾拌麵快煮後，搭配市售芝麻醬、椒麻醬、油蔥醬等醬料包拌勻做成「三吃」，兼具美味與便利的特性，無論當作正餐、點心或宵夜都非常適合。

    副典獄長黃坤芳說，南二監成立中餐、烘焙、製麵技藝班，培養收容的受刑人一技之長，希望幫助收容人未來重返社會，也能幫助在監期間穩定情緒，對成為南二監明星商品都覺得有成就感。

    南二監「六甲荷麵」五彩天然蔬果乾拌麵1包5種麵條售價169元，目前優惠價120元，可上矯正署南二監官網預訂。

    南二監五彩天然蔬果乾拌麵快煮後，搭配市售芝麻醬、椒麻醬、油蔥醬等醬料包拌勻做成「三吃」。（記者楊金城攝）

    南二監五彩天然蔬果乾拌麵快煮後，搭配市售芝麻醬、椒麻醬、油蔥醬等醬料包拌勻做成「三吃」。（記者楊金城攝）

    台南第二監獄成立製麵所，收容人創新推出五彩天然蔬果乾拌麵。（記者楊金城攝）

    台南第二監獄成立製麵所，收容人創新推出五彩天然蔬果乾拌麵。（記者楊金城攝）

    南二監典獄長李進國（右）、副典獄長黃坤芳（左）展示「六甲荷麵」五彩天然蔬果乾拌麵。（記者楊金城攝）

    南二監典獄長李進國（右）、副典獄長黃坤芳（左）展示「六甲荷麵」五彩天然蔬果乾拌麵。（記者楊金城攝）

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