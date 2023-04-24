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    4/24 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台北

    4/24今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台北。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    4/24今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台北。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/04/24 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月24日）第112000097期今彩539頭獎開出1注，可得800萬，由台北市大同區大龍街221號1樓的「金來發賓果彩券行」開出，第112000033期威力彩、第112000097期雙贏彩均摃龜。

    第112000033期威力彩中獎號碼為「第一區：02、13、14，17、20、28，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1474注中獎，每注可得800元；柒獎共2388注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2769注中獎，每注可得200元；玖獎1萬9038注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8973注中獎，每注可得100元。

    第112000033期38樂合彩中獎號碼為「02、13、14，17、20、28」，五合摃龜；四合17注中獎，每注可得6萬7500元；三合共135注中獎，每注可得5750元；二合共2274注中獎，每注可得750元。

    第112000097期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、08、10、11、13、16、18、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共104注中獎，每注可得500元；肆獎共1320注中獎，每注可得100元。

    第112000097期今彩539中獎號碼為「01、10、16、21、24」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共191注中獎，每注可得2萬元；參獎共6886注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6407注中獎，每注可得50元。

    第112000097期39樂合彩中獎號碼為「01、10、16、21、24」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共273注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬148注中獎，每注可得1125元。

    第112000097期3星彩中獎號碼為「749」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000097期4星彩中獎號碼為「7199」，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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