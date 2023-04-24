百萬YTR大讚「精神衛生法」修法 被醫師、網友打臉

YouTuber志祺七七表示贊同「精神衛生法」修法。（擷取自YouTube/@shasha77）

2023/04/24 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕「精神衛生法」新制去年12月14日公布，明定精神病患的強制住院程序，應向法院聲請許可，為此台灣百萬訂閱YouTuber「志祺七七」也透過YT頻道表示贊同，不過有網友轉發1位前線精神科醫生的貼文反駁，引網熱議。

原PO在「PTT」發文，表示近期「精神衛生法」修法，內容包括家屬本可強制病人去住院，但現在「須要獲得病人同意」；而病人被安置之後，原本能看狀況延長出院，現在則改為「只能延長1次」。

請繼續往下閱讀...

「志祺七七」在影片中不吝稱讚這次修法，稱該法不僅讓民眾有更明確根據，來要求政府責任提供相關措施，並整合資源，另一方面也能夠帶動社會大眾討論，進一步撕下對於精神病患等恐懼的標籤。

然而，原PO分享1位精神專科醫院的前線基層醫師看法，他認為大多醫師對於修法站在懷疑立場，首先，若將病人主權擺在優先地位，將強制病人接受治療的程序變得嚴格，時效一到就讓病人出院，最妥善照護被迫暫停，只能等哪天出事了上法院，最後又得將病患送回醫院治療，浪費社會資源。

另外，醫師提到，前線醫師只希望病患能盡早接受治療，不要耽誤病情，況且病患在發病狀態，判斷力勢必受影響，若仍強調病人自主意願，而非病人健康最大利益，只會錯失最佳治療時機，增加憾事發生可能性。

貼文一出，網友們紛紛留言，「發病不能強制就醫、吃藥治療壓制病情，哪來的正常思考去評估自己需不需要住院」、「沒病識感的人決定要不要住院，是嫌被砍的人不夠多嗎」、「你會問殺人犯要不要進監獄嗎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法