好險！3歲女童起床偷溜出門 警找上門遇睡醒爸急尋人

台中一名3歲女童趁父親睡覺偷溜出門，還敲其他住戶的大門，員警獲報到場協助找家人。（記者陳建志翻攝）

2023/04/24 17:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名3歲女童，日前早上起床後，趁著父親還在睡覺，自己打開大門偷溜出門玩耍，還跑到其他樓層隨機敲門，住戶打開門發現是一名女娃嚇了一跳，因沒發現大人陪伴擔心發生危險趕緊報案，員警獲報趕到，研判應該是住在同一棟大樓，帶著女童逐戶敲門，剛睡醒的父親起床發現女兒不見正要出門找人，看到員警帶著女兒回來鬆了一口氣，頻頻向警致謝。

霧峰分局十九甲派出所所長陳兆鉮及警員黃裕嘉，日前上午9點多接獲民眾報案，表示在大里某大樓內，出現一名年約3歲的小女孩，在大樓內徘徊並敲門，不知道是哪一戶人家的小朋友，請員警到場協助。

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兩人獲報到場，發現女童獨自一人，因詢問住在哪裡無法回答，研判應該是同棟住戶的小孩，決定在大樓逐層逐戶敲門找人，果然順利找到女童的父親。

女童的父親表示，太太早上外出上班，自己還在睡覺，沒想到女兒起床後，自己開門偷溜，自己醒來後發現女兒不見了，正要出門找人，幸好碰上熱心的鄰居和員警將她回來，讓他鬆了一口氣，感謝員警的協助。

霧峰分局長陳祥麟表示，家中若有年幼小孩，家長除應注意門戶安全外，也應避免孩童離開視線，若一時有事不能照料，也應託付代理人協助，避免孩童不慎外出或發生憾事。

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