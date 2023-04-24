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    麻將休閒館掛羊頭賣狗肉 網路號召賭客成職業賭場

    警方進入休閒館內逮捕賭客及負責人。（記者吳昇儒翻攝）

    警方進入休閒館內逮捕賭客及負責人。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/04/24 15:26

    〔記者吳昇儒／新北報導〕44歲潘姓男子在新北市汐止區工建路開設麻將休閒館，卻在網路號召同好到店內賭博，汐止警分局22日晚持搜索票，當場查獲賭博行為，逮捕潘男、王女及12名賭客。警方調查，該賭場是讓賭客以積分卡的模式對賭，牌局結束後，再兌換現金。警詢後，依涉犯賭博罪嫌，將潘男等人移送法辦。

    警方調查，該休閒館今年1月營業後，出入人員複雜，便提報為列管場所，隨後針對該處調查；隔沒多久，發現潘姓負責人就在網路上以「麻將棋牌類揪牌咖」、「鬥陣歡樂城fb麻將揪牌咖」、「麻將研究社」等名義，號召賭客。

    進入該休閒館前，潘男會要求賭客進場時要先填寫會員資料，經審核通過成為會員後才可進行配桌，每次進場基本皆須打滿2將才可離場。

    據悉，賭客進入賭場後，會依照打牌金額大小分為「100元/底、20元/台」、「200元/底、50元/台」、「300元/底、50元/台」3種等級，然後會先發給固定的積分卡，最後再到休閒館後方的小房間，依照比例兌換現金，店家藉此抽取抽頭金。

    警方進入賭場後，當場查獲正在麻將桌上非法進行賭博的12名男、女賭客，隨後將在場的負責人潘男及王姓女工作人員及賭客共計14人帶返所；另也於現場查獲積分卡12組、賭資4萬塊（賭後以積分卡兌換方式換取現金）、積分卡1副、麻將牌6副、現場監視器主機、鏡頭及營業帳冊等賭博證據。

    警方偵詢時，潘姓負責人否認犯行，且不願意透漏賭客持積分卡兌換現金比例。警詢後，將潘姓負責人及王姓女工作人員依涉犯賭博罪，移送士林地檢署偵辦。

    社后派出所所長林裕益表示，後續會啟動第三方警政，報請新北市政府撤銷該場所商業登記執照。

    警方在現場查扣積分卡、賭資及賭具等證物。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在現場查扣積分卡、賭資及賭具等證物。（記者吳昇儒翻攝）

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